Quando Salvini esaltava la Dr (a trazione cinese)

Quando Salvini esaltava la Dr, l’azienda molisana che ora è stata sanzionata dall’Antitrust (6 milioni di euro) per avere spacciato per italiane auto cinesi.

Quando Salvini parlava di “azienda straordinaria: fare auto in Molise…”

Proprio lui, il più fiero avversario dell’auto made in Cina e in particolare dei veicoli elettrici, considerati il cavallo di Troia per svendere ai cinesi l’automotive europeo. Proprio lui, il vice-premier e ministro delle Infrastrutture, un anno fa visitava la sede di Macchia d’Isernia abbandonandosi a elogi sperticati: “La Dr Automobiles Group è un’azienda straordinaria, perché già fare impresa in Italia è cosa notevole vista la burocrazia, farlo in Molise vale doppio. Devo dire che fare auto a Torino o a Miliano è un conto, farlo a Macchia d’Isernia, aprire all’estero e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione“. E naturalmente non era mancato l’attacco alla UE: “Cerchiamo, e cercheremo, come ministero di mettere le aziende in condizioni di crescere, senza l’ideologia che l’Europa vuole imporre con solo l’elettrico”

Il bello è che Di Risio non ha mai nascosto i legami con laCina

A lasciare ora sgomenti non è tanto la decisione dell’Antitrust, quanto (soprattutto) la linea difensiva scelta dal proprietario della Dr, Massimo Di Risio: “La delocalizzazione in Estremo Oriente di parte della produzione delle autovetture (pratica comune nel settore automotive) commercializzate da Dr Automobiles Group non è mai stata celata al pubblico. Come testimoniato da numerosi articoli di stampa e servizi televisivi, nonché dalle informazioni divulgate attraverso i canali ufficiali web e social del gruppo“. Come dire: lo sapevano tutti e noi non l’abbiamo mai nascosto. Meno Salvini, che evidentemente dovrebbe far studiare meglio al suo staff le aziende da visitare ed elogiare. Tanto più che un anno fa dichiarava entusiasta che “la qualità del prodotto Dr commisurato col prezzo è notevole“. Forse perché è un prodotto (in gran parte) made in Cina?

