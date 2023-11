I punti di ricarica? Ci sono, ma li vorrei piazzati così

I punti di ricarica ci sono, ma ubicate senza molto senso, quasi ignorando le effettive esigenze degli automobilisti elettrici. Lente nei pressi di centri commerciali dove si sosta per meno di un’ora; veloci in zone isolate o tagliate fuori dalle correnti di traffico e dai punti di interesse che permetterebbero di impegnare utilmente il tempo di una ricarica fast. E’ il j’accuse di Mauro, soddisfatto della sua piccola auto elettrica, ma non del servizio di ricarica.

di Mauro Morichi

Torno a riscrivervi dopo un po’ di tempo. Continuo a sperimentare con la piccola e-UP che l’ufficio mi ha assegnato. Piccola utilitaria, tanti pregi, pochissimi lati oscuri. Due anni decisamente positivi.

Nel frattempo continuo a leggere delle mille peripezie a cui un utente elettrico è costretto in molti luoghi, la poca sensibilità di molte pubbliche amministrazioni e mille altri piccoli inconvenienti che piano piano vanno a sparire via via che il mercato matura e cresce.

Due anni in VW E-Up e un solo problema

Nel mio piccolo mondo, a parte un serio problema di ricarica avvenuto lo scorso anno (il blocco della ricarica, l’impossibilità di muovere la macchina e la successiva necessità di tornare a casa a piedi e chiedere il carro attrezzi – aggiungo che pure presso l’officina Volkswagen autorizzata non è che ci abbiano capito molto circa il problema: hanno resettato, upgradato il firmware e via, macchina di nuovo in strada senza una chiara motivazione dell’accaduto che peraltro non è più avvenuto. Meglio!), tante le cose positive, diverse le constatazioni mano a mano che vivo questa nuova tecnologia, ma nulla di catastrofico: solo le impressioni di un piccolo utilizzatore di questa categoria di

vetture.

Tra i vari viaggi e viaggetti che ho fatto, tra cui il più lungo fino a Genova con partenza da Roma che mi ha fatto veramente apprezzare le postazioni Ionity presenti lungo la strada, e le tante uscite fuori porta più o meno lontane da casa, una convinzione si è abbastanza radicata.

Ben venga l’auto elettrica, ma molte società che installano postazioni di ricarica dovrebbero fare una piccola analisi di coscienza e studiare anche un po’ di tecnica commerciale e di geografia.

Lo stesso le pubbliche amministrazioni, visto che anche loro che devono autorizzare tante operazioni, non è che siano tanto convinte di quello che stanno facendo.

Perché i punti di ricarica lenti al supermercato?

La cosa che più mi è saltata all’occhio è la totale randomicità di installazione dei punti di ricarica, soprattutto nelle aree meno metropolitane, ma in generale un po’ ovunque.

Per esempio: che me ne faccio di una ricarica lenta al supermercato dove al massimo

staro’ un’ora. Mettete una stazione veloce, soprattutto se il posto chiude di notte o se è in zone poco frequentate.

Perché non mettere postazioni di ricarica lente laddove chi usa la macchina elettrica ha più probabilità di lasciare la vettura per molte ore? Zone residenziali e zone produttive.

Perché trovo punti di ricarica veloci in posti assurdi dove nessuno andrà mai a ricaricare se non per necessità veramente urgenti? Trovare il modo di metterle in zone che diano anche il via a un certo volano commerciale forse sarebbe meglio. Se la si mette vicino a un fastfood, a un bar o a un ristorante, si fa felice l’utente e spesso si fa felice anche il commerciante che si ritrova un avventore che magari qualcosa prende intanto che la macchina sta ferma a ricaricare.

Datemi qualcosa da fare mentre ricarico alle fast

Prima ho accennato alle Ionity: le ho trovate accanto a bar e ristoranti e tutti questi hanno beneficiato del fatto che io (e non solo io) ricaricassi la vettura perché nell’oretta di attesa un panino ci è scappato come ci è scappato il cornetto e il caffè: questo è sicuramente un vantaggio.

La mia è una piccola valutazione personale legata ovviamente ai percorsi fatti da me, ma mi pare, e l’ho già letto più volte, che le installazioni sono state fatte più per una sorta di ubriacatura iniziale che ora chiede un minimo di pianificazione intelligente che consenta di far crescere il mercato anche in quelle zone un po’ dimenticate.

Come al solito, siete una miniera preziosa di spunti, soprattutto ora che mi sto guardando intorno per acquistare un’elettrica alla consorte. Vi auguro buon lavoro e spero vi faccia piacere questa mia condivisione.

