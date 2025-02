Problemi con una Tesla? I tempi dell’Assistenza…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Problemi con una Tesla? Quando e come intervenire decide l'Assistenza, anche se il guasto è tutt'altro che grave. Fabio guida una Model Y, di cui è soddisfatto. Ma sul supporto in caso di inconveniente, ha parecchio da ridire.

La macchina è una sorpresa positiva, la ricarico in 20 minuti

“Ho comprato la Tesla Y in giugno 24, con lo sconto di 3.000 euro, ovviamente non avendo preso il bonus di 6.000. Ma non è colpa della struttura Tesla, ma dello stupido click day all’italiana, che non ha permesso di fare prenotazioni nei mesi precedenti alle case automobilistiche. Mettendo Tesla, che dispone solo di sedi dirette regionali, nelle pesche, ma questo è un altro tema. La macchina ? Una sorpresa positiva. Sì, lo so, ha un’autonomia reale di 300 Km, non raccontiamoci balle, ma per il mio uso, che è locale, non faccio più di 100 km al giorno, e la ricarico a casa, va benissimo. E anche la decina di volte all’anno che vado nella mia casa in montagna, mi fermo a un Tesla supercharger dopo 260 km, a ricaricare (20 minuti). Mi prendo un caffè e vado in bagno (ma lo avrei fatto comunque anche con un’auto diesel o benzina)“.

Problemi con una Tesla: non si è apre il portellone posteriore, convocato per il 25

“Quindi no problem, per le mie esigenze benissimo. So che realmente risparmio, tra consumi, bollo e soste, circa 2.000 euro all’anno rispetto ad un’auto dello stesso prezzo termica (ricaricando misto casa/supercharger, per circa 25.000 Km all’anno che faccio). Tutto bello tutto ok, ma… Ma se ci sono problemi di qualsiasi tipo, meccanici, finanziari o altro è un casino. Il 15 Febbraio, non so per quale ragione, non mi si è aperto il portellone posteriore, che è comandato solo elettronicamente. Non so realmente perchè, potrebbe anche esserci rimasto incastrato qualcosa, tipo un telo o un bustina per la spesa che tengo sempre dietro per ogni necessità, mah. Ho chiamato l’Assistenza a Roma, hanno fatto un prova e non hanno risolto. Mi hanno detto di compilare la richiesta sulla app, quindi pedissequamente, ho risposto al questionario, e mi è arrivata la prenotazione presso la sede di Bologna per il 25 febbraio“.

Devo aspettare 10 giorni senza poter usare il bagagliaio, possibile?

“Cioè, per una sciocchezza, un vera banalità che probabilmente qualsiasi altra casa automobilistica in due minuti in qualsiasi luogo della terra risolverebbe nell’officina del concessionario, devo aspettare 10 giorni. Senza poter usare il bagagliaio (dovrei anche andare via tra tre giorni ed è necessario). È oggettivamente ridicolo, ma tant’è. Ho letto la risposta data da voiad un altro utente: “Questa è Tesla, prendere o lasciare. Sui prezzi non si tratta: decide la Casa anche la scontistica, che vale solo per il periodo annunciato. Non ci sono concessionari con cui trattare, solo filiali senza libertà di manovra. Ci è già capitato in passato di ricevere gli sfoghi di chi era rimasto fuori dal taglio del listino, magari per un giorno o due. Ma nessuno ha ottenuto alcunché. È una politica che assomiglia più alle azioni commerciali dell’elettronica di consumo che alle tattiche in uso nel mondo dell’automobile“.

“Non solo sul prezzo, anche sulla assistenza Tesla non si tratta, prendere o lasciare”

“Aggiungo che anche sul servizio non si tratta, prendere o lasciare. Mi è tornata in mente la mail in cui mi si chiedeva da parte di Tesla Austin Texas, alcuni giorni dopo la consegna dell’auto, di dare un parere sulla mia esperienza Tesla, sullo staff e sul servizio. Ho risposto : bella sede, raffinata, persone molto educate, si vede che gli è stato fatto un corso di bon ton e dato un vestito “Man in black”. Ma hanno meno autonomia decisionale di uno chatbot online. Chi compra una Tesla compra un telefonino con le ruote, come un IPhone o un Samsung. Se non ha problemi fantastico, prodotti eccellenti, ma se per sfortuna qualche evento strano (un cigno nero) ti capita, allora è un disastro. L’assistenza Tesla è come la sanità pubblica italiana, se devi fare un intervento inizia a pregare. Sapetelo…… P.S. Leggo i vostro blog e gli articoli, sempre interessanti“. Fabio Tartarini

Risposta. Sì, questa è Tesla, con un’organizzazione tutta sua. Anche se non è che gli interventi in assistenza delle Case tradizionali siano sempre fulminei, da quel che ci raccontano…