Problemi con app Tesla e smartphone Google Pixel 7Pro: Fulco, un lettore non riesce a far dialogare i due sistemi operativi su una serie di funzioni. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Problemi con app Tesla: non visualizza le statistiche di ricarica e non fa aggiornamenti

“Nonostante le numerose segnalazioni al servizio clienti (e le rassicurazioni ricevute) app ufficiale Tesla, su smartphone Google Pixel 7Pro (cellulare top di gomma aggiornato direttamente da Google) non é possibile visualizzare le statistiche di ricarica. Né tantomeno utilizzare la funzione “naviga” dal task posizione. Trovo assurdo che, a secondo del device posseduto (su Apple funziona tutto e su altri device Android, vedi Samsung) tutto funzioni regolarmente. Mentre chi é in possesso di un dispositivo UFFICIALE GOOGLE non possa beneficiare delle innovazioni apportate all’app stessa. Wd aspettare fantomatici bug fix che non arrivano mai! Forse sarebbe il caso di testare l’app prima di rilasciarla e verificare che funzioni per tutti e su tutti i dispositivi? Un saluto“. Fulco Iosé

Con l’aiuto di un esperto facciamo qualche ipotesi sulle possibili cause…

Risposta. Non essendo esperti in questo campo, abbiamo chiesto aiuto a un amico di Vaielettrico come Guido Baccarini, esperto informatico e proprietario di Tesla. Queste le sue considerazioni: “Facendo una ricerca con Tesla e Google Pixel appaiono pochissime risposte. Sul sito sviluppatori di Google ci sono segnalazioni di errori di pairing con il Bluetooth per i Pixel, non altro. È normale che il lettore sia infastidito, ma purtroppo di problemi di incompatibilità trasversali tra telefoni e app di qualsiasi tipo è pieno ovunque… Potrebbe anche essere un problema dovuto al non avere correttamente rilasciato permessi per la posizione. Quella della statistica ricariche potrebbe dipendere dal fatto che non ha inserito le tariffe (come potrebbe calcolare il costo?). Oppure più semplicemente, è un’incompatibilità con i Google Pixel, cosa fastidiosa, ma frequente“.

Problemi con app Tesla (non con Apple o Android)

“Le combinazioni esistenti di Android incrociate con le personalizzazioni dell’interfaccia e con la marca del telefono superano abbondantemente le 20.000“, continua Guido, che ringraziamo. “Non è semplice garantire che un’APP funzioni sempre correttamente ovunque. Normale che su Apple funzioni tutto: hanno il controllo TOTALE dell’hardware e delle versioni di iOS, le combinazioni sono in numero finito, quelle di Android tendono ad infinito. Come è ovvio che se ci sono problemi siano su di un telefono che è uscito da pochi mesi e venduto in pochi esemplari (in Italia). Non certo sul Samsung A52/A53 o sui top di gamma Samsung, diffusissimi”. Ovviamente avremmo voluto chiedere chiarimenti direttamente anche a Tesla, che però a differenza di altre marche non risponde alle domande dei giornalisti.