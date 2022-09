Prezzi ballerini del metano: perché queste differenze?

Prezzi ballerini del metano: Alessando non si spiega la differenza di costo al kg che si trova tra un distributore e l’altro. Che cosa c’è sotto? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Prezzi ballerini del metano: ero così soddisfatto della mia Skoda, ma ora…

“Vi seguo da parecchio tempo e devo ringraziarvi per gli articoli e le risposte agli utenti, sempre molto interessanti e con delle opinioni ben bilanciate. Da quando ho la patente (circa 15 anni) ho sempre avuto auto ad alimentazione alternativa, GPL/benzina, con cui mi sono trovato veramente bene. Ho avuto una Chevrolet Aveo ed, a seguire, una VW Golf Mk 7,5, quest’ultima un vero gioiello per consumi e prestazioni. A metano giravo su una media di 27-28 km/kg in autostrada, con punte di 30-35 in extraurbano). A gennaio 2021 ero tentato di passare all’elettrico. Ma, per motivi di prezzo e di logistica di ricarica, mi sono fatto prendere per la gola da un’offerta per una Skoda Octavia 1.4 metano. Veramente una gran macchina (problemi software a parte, ma ahimè comuni a tutto il mondo VW), con uno spazio enorme. E dei consumi da favola (Novara – Riccione con il cruise a 130 km/h, media finale 30 km/kg)“.

Nella pedemontana l’ho trovato addirittura a 4.99/kg

“Sono molto dispiaciuto che il prezzo del metano sia così variabile tra una fonte e l’altra. Sarei tanto curioso di capire quale motore muove i prezzi, visto che a Parma ho pagato il metano 1.2 €/kg, a Novara mediamente sta sui 2.5-3€/kg. Mentre nelle zone pedemontane si trova anche al di sopra (ieri a Momo, vicino a Novara, 4.99€/kg!). Se i prezzi continuano a salire così, mi toccherà andare a benzina, più conveniente anche considerando il consumo superiore rispetto al metano (17-18 km/lt). Potete illuminarmi in cosa determina questa enorme disparità dei prezzi, anche del 50-60% di differenza, tra distributori differenti? I distributori di benzina non hanno delle differenze di prezzo così evidenti, nemmeno nei periodi più “ballerini”. Grazie ancora“. Alessandro

Prezzi ballerini del metano: c’è che fa il furbo? Serve un’inchiesta governativa

Risposta. Lo vorremmo capire anche noi, c’è una giungla di prezzi inaccettabile, che meriterebbe un’inchiesta seria da parte dei ministri interessati. Dopo l’intervento di maggio del governo (sforbiciata all’IVA e alle accise), la situazione è anche peggiorata. Qui non c’entrano né la Russia né la Borsa di Amsterdam: il problema è una rete distributiva che sembra impazzita. E sembra non rendersi conto che, così facendo, si uccide definitivamente un settore già agonizzante. Com’è possibile che un kg di metano venga venduto a 4.99€/kg, mentre in altre zone si trova a meno della metà? Le stesse rilevazioni di Assogametano sui dati di agosto fotografano una situazione inaccettabile. Il prezzo medio nazionale è risultato di circa 2,770 euro/kg, ma con inspiegabili differenze da regione e regione. I prezzi più alti, sono stati rilevati in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia (da 3,369 a 2,945 €/kg). I più bassi in Molise, Abruzzo, Liguria, Lazio, Umbria e Puglia (da 2,039 a 2,510€/kg). Chi ci sta marciando? Chi di dovere dovrebbe indagare.