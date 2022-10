Preso in giro dal Veneto per il bonus regionale

Preso in giro dal Veneto per l’incentivo regionale sull’acquisto di veicoli non inquinanti a fronte di rottamazione. Così si sente Michele, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Preso in giro per l’incentivo locale da 8 mila euro, mai erogato: hanno cambiato idea

“Nel 2021 ho acquistato un’auto elettrica grazie agli incentivi statali e regionali (il Veneto), che prevedeva un ulteriore bonus di 8.000€. Il bando regionale non erogava subito gli incentivi, si limitava ad individuare i beneficiari. Ossia coloro che avevano effettivamente rottamato un veicolo inquinante e acquistato uno nuovo non inquinante. L’erogazione effettiva era subordinata allo stanziamento di specifici fondi e il Veneto è stato generoso, con 13 milioni di euro. E assegnando l’incentivo fino alla posizione numero 2.188 (il totale dei beneficiari è di 3.284). Quest’anno, però, l’assessore ha cambiato idea, malgrado la validità triennale della graduatoria e la clausola che ulteriori fondi potevano essere stanziati se disponibili. Sì è rimangiato la parola data nel 2021 e ha deciso di non erogare più incentivi per gli ulteriori 1.096 bravi (ma fessi) cittadini della vecchia graduatoria. Trova 11 milioni, li destina tutti ad un nuovo bando e dice agli esclusi del 2021 che possono partecipare, ma solo se rispettano i nuovi requisiti e con incentivi ben minori (elettriche da 5.000 a massimo 6.000 euro)“.

“L’assessore all’Ambiente ha cambiato i bandi…”

“In pratica la partecipazione è quasi impossibile perché quei disgraziati del precedente bando hanno acquistato nel rispetto del bando 2021. Mica sapevano che questo signore si sarebbe svegliato un giorno rimangiandosi la parola data. Non discuto che tali nuove regole individuate dall’Assessore Giancarlo Bottacin siano migliori di quelle dello scorso anno. M a non trovo corretto che la Regione incentivi nel 2021 rottamazione e acquisto auto stabilendo delle regole. E poi ne chiede altre per poter erogare il contributo . Mi sono fidato della Regione Veneto perché i precedenti bandi erano stati sempre tutti finanziati, fino all’ultima posizione. Sapevo che i fondi erano disponibili anche nel 2022 e con 6 milioni si sarebbe finanziata l’intera graduatoria. Perché non è stato fatto? Mi sento preso in giro“. Michele Marcucci

Risposta. Che dire? Nulla di nuovo sotto il sole. Anche gli incentivi nazionali sono stati tutti un tiremmolla fatto di bonus annunciati a cui mancavano i regolamenti attuativi ecc. ecc., con una gran confusione. Naturalmente l’assessore in questione avrà qui tutto lo spazio per replicare, se vorrà farlo.

