Porsche Macan in arrivo: eccola

Porsche Macan in arrivo, per portare il marchio oltre le 100 mila EV

Il 2024 si annuncia un anno di innumerevoli lanci di nuove auto elettriche. Anche le marche italiane danno segni di risveglio, dato che a breve sarà presentata la nuova Lancia Ypsilon, a cui seguirà anche l’attesissima Fiat Panda. Ma uno dei modelli che più fanno notizia, di tutt’altra potenza e prezzo, è sicuramente la Porsche Macan, la seconda elettrica della Casa di Zuffhenausen dopo la Taycan. È un prodotto con il quale la Porsche punta a superare le 100 mila auto elettriche all’anno, rispetto 40.600 immatricolate nel 2023. Portando la quota delle EV sul totale delle vendite ben oltre il 20%, rispetto al 12.7% dell’anno appena concluso. Un dato che non avvantaggerebbe solo la Porsche, ma darebbe un tonico anche alle vendite elettriche dell’intero Gruppo Volkswagen, cresciute ben sotto le aspettative nel 2023.

Test per 3,5 milioni di km: California, Svezia e Nardò

Ma ecco quel che ha scritto su LinkedIn Pietro Innocenti, che da quasi 12 anni è alla guida di Porsche Italia, confermando che parte dello sviluppo si è svolto in Puglia: “Nuova Macan in arrivo! Dopo 3.500.000 chilometri di test, la nuova Macan 100% elettrica si avvicina al debutto mondiale. Ha richiesto uno sviluppo completamente nuovo rispetto alla generazione precedente. Per questo motivo, il processo di test per garantire il perfetto coordinamento di tutti i componenti e sistemi è, come ci si potrebbe aspettare, meticoloso. Non solo attraverso le simulazioni realizzate in ambiente virtuale, ma con veri e propri stress test nelle condizioni più impegnative: dai +50° C della California ai -30° C della Svezia, passando per il nostro Nardò Technical Center. Stay tuned!”.