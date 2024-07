Più azioni meno allarmismi sul clima, avverte Blair

Più azioni meno allarmismi sul clima. L’ex primo ministro inglese Tony Blair, ora consulente di governi e conferenziere, detta la sua ricetta parlando a Milano.

Più azioni meno allarmismi: “Dire alla gente che la casa brucia non serve…”

“Abbiamo un consensus fragile sul clima. Dobbiamo creare una situazione per cui le ambizioni di politica ambientale siano in linea con le azioni dei governi“. Lo ha affermato Tony Blair, ex primo ministro del Regno Unito, intervenendo alla prima giornata del GET- Global Energy Transition 2024.

“La transizione energetica ha accelerato, ma molto dipende dai governi. Abbiamo bisogno di un grande movimento per dire alle persone quanto è importante la transizione energetica. Non bisogna fare allarmismo, dire alla gente ‘la casa brucia’, ma lavorare sulle soluzioni. Bisogna fare una campagna per risolvere questo problema, che richiede che la comunità internazionale allinei le proprie policy‘, ha aggiunto.

L’ex primo ministro spiega che c’è sì un grande aumento di investimenti per l’energia pulita, secondo le stime dell’Aie pari a 3.000 miliardi di dollari per il 2024. Ma la maggior parte sarà realizzata da Europa, Stati Uniti e Cina.

Africa e Indonesia: ecco dove investire in rinnovabili

“Zone come Africa, Indonesia e altri, invece, hanno una domanda di energia in forte crescita, ma devono avviare la transizione energetica e spostarsi verso l’energia pulita”, ha aggiunto Blair. “Per questo c’è una grande richiesta di capitali. I capitali ci sono, a livello globale, ma bisogna iniziare a investirli nei Paesi che ne hanno bisogno in questo momento‘.

Il Global Energy Transition Congress and Exhibition è in corso all’Allianz MiCo Milano Convention Center fino al 3 luglio. Si tratta dell’unico forum globale che mira a unire il settore energetico e gli ecosistemi industriali ad alte emissioni di carbonio.

GET24 ospita una delle più grandi riunioni intersettoriali al mondo, coinvolgendo figure Istituzionali, CEO, esperti “net zero” e attori chiave della transizione energetica. Con lo scopo di favorire partnership innovative e promuovere politiche a sostegno di percorsi verso significative riduzioni di emissioni.

