Questa sera a Piazza Pulita parla anche Vaielettrico

Piazza Pulita di Corrado Formigli torna ad occuparsi di auto elettriche e questa volta ci sarà, tra le altre, anche la voce di Vaielettrico. La puntata è andrà in onda questa sera, su La7.

Sarà il seguito del dibattito di due settimane fa (giovedì 14 marzo) commentato dal nostro sito qui (https://www.vaielettrico.it/caro-formigli-e-fatti-la-prova-armaroli/). E dal nostro collaboratore, il professor Alessandro Abbotto, qui: https://www.vaielettrico.it/abbotto-il-cortocircuito-di-formigli/.

Gli ospiti cambiano solo in parte. Restano il giornalista del La Verità Fabio Dragoni e il direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini. Si confronteranno con Alessandra Moretti, europarlamentare del PD, Alessandro Bonelli portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, Davide Tabarelli fondatore di NE Nomisma Energia ed editorialista de il sole 24 ore. Per Vaielettrico parteciperà il cofondatore e direttore Massimo Degli Esposti.

Piazza Pulita e Vaielettrico: tutto cominciò dal viaggio Roma-Reggio Calabria

Piazza Pulita torna periodicamente sul tema delle auto elettriche. Ma sempre con toni molto critici e servizi “sul campo” che Vaielettrico e la comunità dei possessori di EV regolarmente contestano.

GUARDA ANCHE IL VIDEO

Debuttò nel settembre 2021 con l’ormai famoso viaggio Roma-Reggio Calabria in 52 ore, da noi replicato in 9 ore e 43 minuti (leggi) e dal gruppo “Benvenuti al Sud” in meno di 10 ore. Due anni dopo il bis di Piazza Pulita a bordo di una Tesla.

Questa sera proveremo a dire la nostra in un confronto diretto.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –