Peugeot incidentata: il ricambio da 7 mesi non si trova

Peugeot incidentata: il ricambio per ripararla non si trova, sostiene una lettrice, nonostante che la Casa francese sia stata sollecitata in mille modi.

Peugeot e2008 incidentata: “Il pezzo non ha codice, quindi…”

“Vi scrivo per disperazione, sperando che vi interessiate alla mia storia e che mi possiate dare una mano. Sono proprietaria di una Peugeot e2008 elettrica gt line, il 28 febbraio 2023 è stata incidentata e quindi portata presso una carrozzeria Peugeot di Modena… Ebbene, ad oggi (ottobre 2023) l’auto si trova ancora lì dentro. In carrozzeria mi dicono che non si può ordinare un pezzo di ricambio, perché nell’esploso ufficiale fornito da Peugeot, quel pezzo non c’è, non ha codice.. Mi spiego meglio: il pezzo in questione è un cablaggio che parte dalla centralina, e su questo pezzo fisicamente non c’è nessun codice. Mi hanno detto che nell’esploso ufficiale di Peugeot quel pezzo non ha codice, e quindi se anche ordinassero tutti i cablaggi, arriverebbero tutti tranne quello. Ma stiamo scherzando?!?!“.

“Neppure dalla Francia si sono fatti vivi per aiutarmi”

“Il fornitore della carrozzeria ha aperto un ticket a luglio presso Peugeot Francia per avere uno spaccato aggiornato. Secondo voi chi si è fatto sentire ad oggi? NESSUNO!! E quelli di Stellantis non capiscono di che cablaggio si parli. In più, il fornitore stesso mi dice che gli spaccati che abbiamo in Italia e in Europa, sono tutti uguali e tutti fatti davvero male. E che ad esempio quello della 2008 e di altre macchine del gruppo Opel e alcune Citroen sono uguali! Perciò se si dovesse incidentare nello stesso punto (parte anteriore sinistra) una Peugeot, una Opel Mokka, una C4 o altre, saremmo tutti a piedi!! Ho la macchina ferma là dentro da 7 mesi per un cablaggio che non si riesce ad ordinare. Roba da matti! Vi prego con tutto il cuore, aiutatemi!“. Jessica Paduano

Risposta. Abbiamo riferito di problemi analoghi con vetture di altre marche e letto di situazioni simili anche per auto non elettriche. Ma è evidente che tra le EV questa criticità è ancora più sentita, perché si tratta di una tecnologia nuova su modelli nuovi. Pubblichiamo lo sfogo della lettrice sperando che qualcuno, nella rete di assistenza Peugeot, la aiuti a trovare quanto prima una soluzione. Stiamo parlando di un’auto da almeno 38 mila euro di listino…