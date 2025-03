Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 08-2024

– km: 5.800

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Torino

– Prezzo: 33.500 euro

Peugeot e-3008 del 2024 con soli 5.800 km vendeso. La propone Federico, da Torino. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha fatto pervenire il nostro lettore torinese: “Vendo Peugeot e-3008 MY24, come nuova, perfetta, valuto la vendita per passaggio a una Company Car. Fantastico schermo HD da 21′ con Navigazione Connessa e funzionalità EV Routing che calcola e aggiorna il percorso migliora sulla base del livello di autonomia della batteria. Il prezzo, 33.500 euro, non è trattabile. Treno di gomme invernali addizionali incluse nel prezzo (GOODYEAR ULTRAGRIP+ PERFORMANCE 19′)“. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail federico.quarona@gmail.com