Anno: 12/2021 km: 47.000 Check Batteria: n.d. Luogo: Fermo (AP) Prezzo: 16.950 euro

Peugeot e-208 del 2021 con 47 mila km vendesi. La propone Samuele, un lettore marchigiano. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it

Ecco il breve messaggio che ci ha inviato Samuele, accompagnandolo con i principali dato della sua Peugeot riportati in alto: “Vendo per passaggio ad un’auto elettrica più grande. L’auto è perfetta in tutto, l’ho tenuta sempre in garage. Ha ancora più di due anni di estensione della garanzia totale e più di 5 della batteria“. Il prezzo richiesto è di 16.950 euro. Per contatti potete scrivere direttamente a Samuele all’indirizzo mail: samuele.bonifazi@gmail.com

