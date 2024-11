Peugeot e-208 2021 e Opel Corsa-e 2020

Peugeot e-208 2021 e Opel Corsa-e 2021: altri annunci di usato in vendita, in Trenitno e in Lombardia. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it Peugeot e-208 2021 con 54 mila km a 17.900 euro

Anno 7/2021

7/2021 km: 54.000

54.000 Check Batteria : 95%

: 95% Luogo: Trentino

Trentino Prezzo: 17.900 L’auto messa in vendita di Simone, lettore trentino, è una Peugeot 208e 2ª SERIE, motore elettrico da 136 CV, 5 porte Allure Pack. Immatricolata nel luglio del 2021, ha percorso 54 mila km. Simone ci fa sapere che la batteria è al 95% della capacità originaria. Il prezzo richiesto è di 17.900 euro. Per contatti ci si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo andreacarnelosso@gmail.com Opel Corsa-e 2020 con 71 mila mila km a 14 mila euro

Anno 2020

2020 km: 71.000

71.000 Check Batteria : n.d.

: n.d. Luogo: prov. Varese

prov. Varese Prezzo: 14.000

Ecco l’annuncio che ci ha inviato Fabio: “Anzitutto vi faccio i complimenti per il grande lavoro di informazione seria e concreta che fate. Vendo Opel Corsa anno 2020 allestimento Elegance, con 71.000 km. Tagliandi regolari e revisione già fatta. Check batteria non presente ma l’ autonomia è perfetta come quando acquistata. L’auto si trova in provincia di Varese, carrozzeria e interni in ottime condizioni. Vendo per passaggio ad un’auto aziendale. Prezzo 14.000 trattabili. Grazie”. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail fabio.frusciello@gmail.com

— N Elettrico Usato trovate tutte le offerte man mano pubblicate. In genere chi vende non lo fa perché stufo dell’elettrico, ma per passare a un’altra EV. Più recente e con maggiore autonomia. E chi è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratti solo di annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute negli ultimi anni. elle nostre Sezioni dedicate all’trovate tutte le offerte man mano pubblicate. In genere chi vende non lo fa perché stufo dell’elettrico, ma per passarePiù recente e con maggiore autonomia. E chi è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratti solo di annunci, ma difatte da chi le ha vissute negli ultimi anni.

La passione per l’auto elettrica? Nasce dalla conoscenza, resa accessibile a tutti: guarda il VIDEO