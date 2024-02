Anno : ottobre 2021

: ottobre 2021 Km : 14.000

: 14.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Pisa

Pisa Prezzo : 23 mila euro

: Contatti: ingscaponi@gmail.com

Peugeot e-2008 Allure vendesi. La propone Stefano, un lettore toscano. Si tratta di un Suv dell’ottobre 2021 con appena 14 mila km percorsi.Per le vostre proposte (di cessione o acquisto), potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Ecco la mail che ci ha inviato Stefano: “Nel ringraziarvi per il servizio che fate per tutti noi appassionati delle macchine elettriche, vi invio per la vendita foto e descrizione della mia Peugeot e2008 in allestimento Allure. Ha come optional il colore (Grigio Artense) e il Keyless Access and start. Non ha il navigatore di serie, ma usiamo l’Apple Alay che funziona perfettamente. Per il resto l’ìnfotainement è completo. Il viva voce funziona bene. È stata immatricolata a ottobre 2021, in allestimento Allure, con 14.000 Km all’attivo attualmente. Viene fornita con il suo caricatore portatile e i cavi in dotazione. Sempre tagliandata in centro Peugeot ( due tagliandi fatti) La batteria, da 50kWh, è sempre in condizioni ottime. Praticamente sempre ricaricata con il caricabatterie portatile in dotazione. Raramente alle colonnine. Tutti gli aggiornamenti rilasciati da Peugeot eseguiti. La macchina è in ottime condizioni. Mai incidentata. È per noi una seconda auto (ma anche le altre sono elettriche)”.

“La cambio perché scadono i 36 mesi finanziamento”

“La cambio perché sta arrivando al termine dei 36 mesi di finanziamento con maxirata e non intendo pagare la maxirata. Riacquisterò la stessa auto dopo restyling che trovo perfetta per i percorsi urbani e extraurbani. Il prezzo richiesto è di 23 mila euro trattabili ( a riferimento: la quotazione personalizzata di 4R per vendita a privati è 25350€). Questa macchina ci piace molto e funziona bene su urbano ed extraurbano (media di circa 14 kWh/100km). Dall’esperienza del nostro utilizzo si riescono a percorrere 320-330 Km in urbano ed extraurbano con ottime condizioni di temperatura, meno sicuramente in autostrada ma non so dire quanto meno dato che non abbiamo mai sperimentato. Un ottimo punto d’accesso per chi vuole passare ad un’ elettrica, con una bella linea, spaziosa e perfetta per la vita in città senza spendere un occhio della testa”.

Tutte le offerte di “Elettrico Usato”: Tesla, Skoda, Volkswagen, Renault, Fiat, Peugeot, Cupra, Aiways…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.