Perde la batteria estraibile mentre viaggia. È accaduto in Cina, a un modello attrezzato per il battery-swap, sostituzione della batteria scarica con una carica.

Perde la batteria estraibile, mai dire battery-swap…

Si sa che i costruttori cinesi, NIO in particolare, credono molto nel battery-swap come alternativa alla ricarica tradizionale nelle colonnine. Il cambio è molto più rapido, a patto ovviamente che l’auto sia predisposta e che ci sia una capillare rete di sostituzione. Ma predisposta a una rapida sostituzione non significa che le celle siano fissate modo così approssimativo da cadere al suolo in presenza di qualche asperità sull’asfalto. L’incidente è stato raccontato dal sito americano Electrek, che parla di un Cao Cao 60, un veicolo costruito per il ride-hailing da una delle tante marche del gruppo Geely. Il ride-hailing altro non è che un servizio di vettura con l’autista. E ovviamente i titolari hanno tutto l’interesse ad accorciare i tempi di ricarica, trovando nel battery-swap un’alternativa molto allettante. A patto, però, che la sostituzione avvenga in sicurezza.

Le auto e i bus sfrecciano accanto al pacco-batterie a terra

Le immagini del filmato postato su YouTube, e riprodotto sopra, sono sconcertanti. Si vede l’auto ferma sul ciglio della strada, con il pacco batterie sull’asfalto pochi metri prima. L’incidente è accaduto sulla tangenziale di Chengdu, nella provincia del Sichuan. Apparentemente non sembrano esserci particolari danni dalla caduta, ma è ovvio che ci si interroga su che cosa sarebbe successo in caso di investimento. Magari a forte velocità. Conoscendo la determinazione dei cinesi nello sperimentare nuove soluzioni, siamo convinti che non saranno queste immagini a fermare l’affermazione del battery-swap. Geely nei mesi scorsi aveva spiegato che il Cao Cao 60 può eseguire uno scambio di batterie in meno di 60 secondi e circa tre volte più velocemente di una Nio. Nio che da parte sua dispone già di circa 1.500 battery swap stations in tutta la Cina e ha già effettuato più di 22 milioni di sostituzioni.