Pensate sempre alle città, ma noi in provincia…

Pensate sempre alle città, ma qui ci costringeranno ad andare a piedi?

“Una domanda sul passaggio ad elettrico per chi abita nelle periferie urbane. Io abito e lavoro in provincia di Padova e, come la mia ragazza, usiamo l’auto per fare i 15-20 km per raggiungere il luogo di lavoro. Usare i mezzi pubblici non è per noi possibile e spostarsi tutto l’anno in bici poco consigliabile. Leggevo che il modello della famiglia con più auto non è più sostenibile, che è necessario passare al car-sharing, al mezzo pubblico, alla bici o monopattino che sia… Tutto giusto, se sei tra i 200 mila abitanti della città di Padova, ma se sei uno dei circa 700 mila abitanti della provincia diventa impraticabile. Perché i politici europei pensano solo ai cittadini?? Come farà l’operaio medio da 1.200-1.500€ al mese ad acquistare un’auto da 30 mila euro?? E chiaro che l’obbiettivo non è sostituire i mezzi in circolazione con veicoli elettrici, bensi ridurre le auto in generale.. Non ha senso dire “eh ma i prezzi dovranno calare per forza, sennò come faremo a prendercela pure noi normali“. Non avremo l’auto, punto“. Andrea Rigodanzo

Si guarda ai grandi centri perché sono i più inquinati, ma…

Risposta. L’attenzione si focalizza spesso sulle città perché sono i luoghi più congestionati e inquinati, in cui è più urgente trovare modelli di mobilità alternativi. Ma è giusto che anche chi vive in provincia faccia sentire la sua voce ed esiga di avere le stesse opportunità e gli stessi diritti. Per la verità qualche iniziativa in giro per l’Italia esiste: in Lombardia, per esempio, c’è il car-sharing E-Vai, nato proprio per servire i Comuni di provincia. Quanto al prezzo delle auto elettriche, già oggi se ne trovano a poco più di 20 mila euro, cifre a cui vanno sottratti gli incentivi. Ma è chiaro che una delle condizioni per mettere fuori gioco le auto tradizionali nel 2035, come voluto nella UE, è che i listini nel frattempo calino sensibilmente. Altrimenti sarà la rivoluzione.

