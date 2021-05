Parcheggio con ricarica a Napoli, ci pensa Be Charge

Parcheggio con ricarica, a Napoli, grazie all’accordo fra Anm e Be Charge. Dodici stazioni di ricarica Be Charge sono attive da oggi a Bagnoli e a via Argine, tre entro fine mese a Porticelli. E’ il primo passo di un piano che prevede l’installazione di 180 stazioni di ricarica in tutti i parcheggi gestiti da Anm nel capoluogo campano.

«Le stazioni di ricarica per le auto elettriche – spiega l’amministratore unico di Anm Nicola Pascale – sono uno dei segni del nostro sguardo sul futuro, per farlo diventare presente».

Le prossime tappe del progetto Napoli di Be Charge riguarderanno il Parcheggio Brin, quelli nella zona ospedaliera, e quelli al Centro Direzionale. L’apertura al pubblico avverrà in funzione dei tempi di allacciamento alla rete elettrica da parte del distributore di energia competente.

I siti di installazione di Anm multi-colonnina e con soste mediamente lunghe si prestano a realizzare servizi evoluti come il Vehicle to Grid (V2G). A Napoli Be Charge conta di sperimentare questa tecnologia nel prossimo futuro, anche in collaborazione con enti universitari.

«Per noi il Sud Italia è molto importante – ha commentato Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge – per consentire a chi acquista un veicolo elettrico o ai turisti stranieri di viaggiare in tutto il territorio nazionale. Il progetto che inauguriamo oggi qui a Napoli può fungere da esempio per altri splendidi luoghi non ancora pienamente infrastrutturati».

«Noi siamo a disposizione per estendere la rete di ricaricare anche nei parcheggi su strada del Comune di Napoli e per replicare progetti simili anche in altri comuni della regione Campania e in tutto il Sud Italia» ha concluso Colicchio.

All’inaugurazione era presente anche Marco Gaudini, Assessore al trasporto pubblico e alla mobilità di Napoli. Ha detto: «Stiamo lavorando per prevedere punti di ricarica per i veicoli elettrici anche in città. L’obiettivo è favorire sempre di più l’intermodalità ed un trasporto sostenibile a zero emissioni».

