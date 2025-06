Pannelli nei terreni agricoli? Il Comune non conta niente

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il Comune non ha competenza sull’installazione dei pannelli fotovoltaici in area privata. C’è già la legge nazionale che regolamenta ed autorizza. Lo ribadisce una sentenza del TAR Campania che annulla la previsione contenuta in un PUC (piano urbanistico comunale) che impone il divieto generalizzato agli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole. Quelle salvate dal DL Agricoltura del ministro Lollobrigida ovvero adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (Dl Agricoltura).

Non rientra nelle competenze del Comune stabilire limiti territoriali all’installazione degli impianti fotovoltaici.

La sentenza è la numero 881/2025 del Tar Campania e la spiega bene la rivista tecnica biblus.acca.it, dedicata all’edilizia, che sottolinea come le fonti legislative «non contemplano la possibilità da parte dei Comuni di individuare limitazioni territoriali all’installazione dei relativi impianti e considerando, peraltro, che nemmeno le Regioni potrebbero prevedere un divieto aprioristico di carattere generale alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra».

La legge promossa dal ministro Lollobrigida è chiara: stop ai pannelli fotovoltaici a terra nelle aree agricole, ma ammette limitatissime deroghe come quella dei terreni adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. E se lo permette lo Stato, il Comune non ci può mettere mano.

In altri termini «non c’è margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale». Il Tar dichiara, quindi, illegittima la norma comunale che va annullata.

L’incerto destino delle norme regionali sulle aree idonee?

La sentenza è chiara nel suo principio: la diffusione delle fonti rinnovabili oltre che un impegno internazionale, è una scelta del Governo nazionale che non si può ostacolare. Una sentenza che va nella stessa direzione della norma che ha bocciato la moratoria della Regione Sardegna (leggi).

Ancora più importante la decisione del Tar del Lazio (leggi) che ha bocciato una parte del decreto Aree idonee. In particolare, nella parte che concede alle Regioni ampia discrezionalità nell’individuare i criteri per installare impianti rinnovabili. Ora il decreto andrà riscritto.

Quello che è chiaro e che iniziative come quella chiamata Pratobello, una proposta di legge firmata da 210mila sardi, è una chiara presa in giro verso i firmatari di chi propone soluzioni semplificate e fuori dal mondo. Il processo di decarbonizzazione è il frutto di impegni internazionali a livello europeo che non possono essere vanificati da norme regionali. Lo dimostrano e lo confermano queste ultime sentenze.

