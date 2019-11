Ottobre elettrico ’19: la Smart EQ è la regina

Ottobre elettrico 2019: la Smart EQ è la regina del mercato italiano, distanziando nelle vendite le altre vetture a emissioni zero. Deludente in particolare la performance della Tesla Model 3, forse per carenza di prodotto disponibile.

Ottobre elettrico / Il risultato è deludente

Ci si poteva aspettare il consuntivo di un mese molto positivo, grazie anche all’entrata in vigore dei vantaggiosi incentivi concessi dalla Regione Lombardia. E invece il mercato delle auto elettriche è cresciuto meno del previsto: +59% l’incremento dei volumi a ottobre, + 108% nel periodo gennaio-ottobre. La quota nel mese è dello 0,6% mentre è dello 0,5% nei 10 mesi. Ed è un deciso passo indietro rispetto a settembre, quando la quota era arrivata allo 0,9% (qui i dettagli) e si erano immatricolate 1.253 elettriche, contro le 939 di ottobre.

La Smart svetta con 407 vetture vendute (più altre 85 nella versione forfour, a quattro posti. Tra le concorrenti nessuna arriva a quota 100: la Nissan Leaf si ferma a 96, la Renault Zoe a 89, la Hyundai Kona a 55. Pesa, lo ripetiamo, la scarsa disponibilità di prodotto. Nel totale dell’anno resta in testa la Zoe (1.887 auto vendute), ma la Smart con l’exploit di ottobre si avvicina parecchio (1.693). Seguono il Model 3 (1.545) e la Leaf (1.143). Nei primi 10 mesi dell’anno il totale delle elettriche vendute sale a 8.651 e il traguardo delle 10 mila auto vendute nell’anno è ormai a portata di mano. Ma restiamo la Cenerentola in Europa, un mercato non all’altezza dell’Italia.

Vendite molto positive per le auto a metano

Quanto al resto del mercato, ecco la sintesi dei risultati di ottobre dal sito Unrae.it (qui tutte le info). A ottobre, con 156.851 vetture immatricolate il mercato nel complesso è cresciuto del 6,7% rispetto alle 147.039 di ottobre 2018. Quanto alle alimentazioni, prosegue il trend positivo delle vetture a benzina, che crescono del 17,6%, con una quota di mercato del 45,9%. Prosegue la forte contrazione del diesel: -13,3% nel mese, con il 35,8% di quota. Il Gpl recupera leggermente volumi (+1,8%), con una quota che però scende al 6,8% nel mese. Quasi quadruplicate le vendite di auto a metano, che salgono al 2,9% di quota a ottobre. Le autovetture ibride toccano le 12.500 unità nel mese, in crescita del 42% al 7,9% di quota.