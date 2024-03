Anno : 2021

Verona Prezzo: 16.500 euro

Opel Corsa E del 2021 vendesi: la propone Peipei, un lettore che ci scrive da Verona. L’auto ha percorso in poco più di 3 anni 48.500 km. Ricordiamo che per le vostre proposte (di cessione o acquisto), potete scrivere a info@vaielettrico.it

Ecco come il nostro lettore descrive la sua auto. “Buongiorno, mi chiamo Peipei, sono nel mondo dell’elettrico dal 2021. Ho visto che avete una sezione del sito dedicata alla vendita di auto elettriche. Potete inserire anche la mia? Vendo per cambio con auto più grande. Opel Corsa E del 2/2021 GS LINE. Percorsi 48.500 km, unico proprietario, ultimo tagliando a giugno 2023 e cambio gomme 4 stagioni. La richiesta è di 16.500 euro. Grazie mille“. Contatti: peipei.dong89@gmail.com oppure info@vaielettrico.it . Ricordiamo che la Opel Corsa E ha un batteria da 50 kWh, con un’autonomia all’origine di circa 350 km. Dimensioni: lunghezza: 406 cm, larghezza: 177 cm, altezza: 143 cm. Potenza: 100-136 kW/CV. Qui il Listino con i dati della versione attualmente in commercio.

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.