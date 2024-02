Oltre quota 50.000 i punti di ricarica pubblici in Italia

Sono saliti oltre quota 50.000 i punti di ricarica a uso pubblico in Italia, con una crescita superiore a quella di Francia, Germania e Regno Unito. Sono i dati dell’Osservatorio Motus-E che periodicamente monitora la rete di ricarica italiana.

In un solo anno la capillarità delle rete è aumentata di quasi un terzo, superando a fine 2023 quota 50.000 punti di ricarica pubblici. Per la precisione sono oggi 50.678, cioè 13.906 in più del 2022.

Raddoppiate nel 2023 le colonnine in autostrada

Quasi raddoppiata la dotazione di ricariche in autostrada, passate da 496 a 932 colonnine. Ora almeno un’area di servizio autostradale ogni 3 è dotata di infrastrutture per la ricarica. E sulla rete ASPI è garantita la presenza di una stazione di ricarica ogni 100 km. Ma la mancata pubblicazione da parte di quasi tutti i concessionari autostradali dei bandi previsti per legge per l’installazione delle colonnine ha lasciato scoperti molti tratti autostradali.

La Lombardia è la prima regione per punti di ricarica, la Campania quella che registra il maggiore incremento. Napoli è diventata la città con più punti di ricarica in rapporto alla superficie, davanti a Milano e Roma.