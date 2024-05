“Ogni Tesla risparmia al Pianeta 51 tonnellate di CO2”

Ogni auto Tesla risparmia al Pianeta emissioni di CO2 per 51 tonnellate nell’arco di vita. E nel 2023 l’intero parco circolante Tesla nel mondo ha evitato emissioni per 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel Tesla Impact Report 2023 diffuso oggi.

Come ogni anno il documento riporta l’impatto ambientale dell’ecosistema di prodotti e dell’operato di Tesla. «La nostra missione non riguarda solo il futuro del nostro pianeta, ma anche la prevenzione di oltre 8 milioni di morti premature ogni anno causate dall’inquinamento prodotto dai combustibili fossili» vi si legge.

I veicoli elettrici hanno oggi «un’impronta di gas climalteranti più elevata durante la fase di produzione» riconosce il report. Ma nell’intero arco di vita, dalla produzione alla rottamazione, «ogni singolo veicolo Tesla eviterà 51 tonnellate di CO2 equivalenti». «E man mano che la produzione di elettricità diventerà sempre più pulita, questo impatto positivo crescerà ulteriormente».

L’Impact Report di quest’anno si sofferma anche sui temi dell’estrazione delle materie prime e della durata delle batterie.

A differenza dell’estrazione dei combustibili fossili, si legge, le materie prime necessarie per le batterie non sono monouso, ma possono essere riciclate e utilizzate per costruire nuovi prodotti». Ciò consentirà di soddisfare una domanda crescente di veicoli elettrici evitando tuttavia di estrarre 18 gigatoni di materie prime vergini ogni anno.

«Le nostre batterie – scrive ancora Tesla nel report – sono progettate per durare più a lungo della vita del veicolo stesso: dopo oltre 320.000 km, le Model 3 e Y mantengono in media l’85% della loro capacità originale. Nessuna delle nostre batterie finisce in discarica: al termine della loro vita utile, le ricicliamo per costruire nuovi pacchi batteria».

Qui la pagine dedicata al documento https://www.tesla.com/it_it/ impact e qui in sintesi i punti salienti https://www.tesla.com/ns_ videos/2023-tesla-impact- report-highlights.pdf.

Ma l’obiettivo di 20 milioni di auto nel 2030? Silenzio

Molti analisti, ripresi dalla principali agenzie di stampa internazionali, hanno notato però che il report non contiene valutazioni sugli obiettivi di vendita, come era avvenuto nel 2021 e 2022.

In precedenza il patron Elon Musk aveva dichiarato che Tesla puntava a produrre 20 milioni di auto all’anno entro il 2030. Ma di queste previsioni non c’è traccia. Questo confermerebbe qualche problema in azienda. Nel 2023 le vendite sono cresciute del 38%, contro il più 50% previsto. Anche la Borsa non ha festeggiato i contenuti del documento, penalizzando il titolo dell’1,7% nelle contrattazioni omeridiane.

