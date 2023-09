O pago col bancomat o niente auto elettrica: Giuliano non vuole saperne di app o card di ricarica. E chiede che si possa saldare come al distributore di benzina.

O pago con bancomat la ricarica o resto su un’auto a benzina, perché mai non si può?

“Vi seguo da tempo perché sto pensando che la mia prossima auto potrebbe essere un’elettrica (di solito faccio un noleggio a quattro anni). Alcuni colleghi, però, mi mettono in guardia sulla scomodità del pagamento della ricarica. Non sono molto amico delle applicazioni e della tecnologia in genere. E quando sono in giro per lavoro non ho né tempo né voglia di aggiungere altri problemi a quelli che devo già gestire ogni giorno. Possibile che, invece di andare avanti, andiamo indietro? Nei vecchi distributori il pagamento con il bancomat o la carta di credito è consentito da anni e annorum, possibile che non si possa con le nuove colonnine delle elettriche? Fatemi sapere“. Valerio Forni

Pagare con la carta si può, nelle Ionity e ora in alcune Ewiva

Risposta. Per la verità con alcuni modelli e in alcune reti di ricarica esiste un modo ancora più semplice di pagare, il famoso plug&play. Non serve nulla: si inserisce il cavo di ricarica e l’auto viene immediatamente “riconosciuta”, abilitando l’operazione e provvedendo poi all’addebito sul conto del cliente.

La prima a servirsene è stata Tesla, ora Hyundai e Volkswagen la stanno seguendo. Ma anche nel pagamento con carta di credito o bancomat si fanno passi avanti. È possibile questa modalità nelle stazioni Ionity e ora, in via sperimentale, anche in 6 punti di ricarica Ewiva, la rete creata da Enel e Volkswagen. Dopo Ceprano (FR), questo sistema di pagamento è stato abilitato a Siena e Capalbio in Toscana, Carini in Sicilia, Lainate in Lombardia e Mondovì in Piemonte. Viene utilizzata la modalità contactless attraverso carte di debito, credito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, Vpay e Maestro. O tramite Apple Pay e Google Pay.

Pensando non solo a clienti come Valerio, ma anche a utenti occasionali come i turisti o persone che noleggiano un’auto elettrica per pochi giorni.

Ma e’ proprio sicuro che sia la soluzione migliore?

Per i proprietari di auto elettriche e per gli utenti abituali, comunque, stipulare un contratto con un primario operatore presenta numerosi vantaggi. Tra questi, la possibilità di accedere a migliori condizioni tariffarie con abbonamenti mensili; la possibilità di attivare la ricarica e pagarla con una semplice RFID card interoperabile su più gestori e abbinata al contratto; attraverso la App, individuare tutte le stazioni di ricarica in Italia e all’estero, verificarne la disponibilità, prenotarle con 15 minuti di anticipo, raggiungerle con l’ausilio del navigatore Google.