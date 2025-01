Nuovi talenti e imprese “green” si danno appuntamento a Key

Tornano i webinar di Vaielettrico sui temi della mobilità sostenibile e delle transizione energetica affrontando uno dei temi oggi più dibattuti: la conversione dell’industria italiana, dell’automotive in particolare, e i suoi riflessi sull’occupazione. Torna con noi Christian Previati responsabile marketing e commerciale di Key the Energy Transiction Expo. Appuntamento venerdì 31 gennaio alle ore 11.30 iscrivendovi qui.

Quest’anno Key, la fiera riminese della transizione energetica (5-7 marzo 2025), propone infatti l’evento “Green Jobs & Skills Tour” dedicato all’incontro fra imprese e nuovi talenti. Si svolgerà in presenza, il 6 marzo 2025, riprendendo un format già sperimentato sempre al quartiere fieristico di Rimani per l’edizione scorsa di Ecomondo.

Venerdì 31 gennaio con Christian Previati di Key alla scoperta del “Green Jobs & Skills Tour”

Venerdì prossimo Christian Previati ci spiegherà l’evento nei dettagli, dalle modalità di partecipazione agli obiettivi. Rispondendo poi alle domande che verranno dalla platea dei partecipanti.

Green Jobs & Skills Tour è un’iniziativa rivolta principalmente alle aziende emiliano-romagnole per supportarle ad individuare profili professionali in grado di accelerare l’innovazione verso la sostenibilità. Non a caso il tour è guidato da ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio), Società Consortile dell’Emilia-Romagna nata per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del territorio.

Si tratta di una visita ragionata presso gli stand delle aziende interessate ad incontrare giovani talenti esperti di innovazione green, da parte di gruppi di persone con profilo ad elevata specializzazione (laureandi e laureati, dottorandi, dottorati e ricercatori interessati ai temi della transizione energetica e la sostenibilità) per un confronto diretto tra figure specializzate ed il mondo delle imprese.

E’ insomma l’occasione per mettere in evidenza il fabbisogno di competenze e di innovazione e farsi conoscere dai talenti presenti.

La partecipazione al webinar di Vaielettrico è gratuita, previa iscrizione da questo link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_J9ODBmiNTj-8G2mpzCwOhQ#/registration o cliccando sul banner di lancio dell’evento che trovate nelle nostre pagine. Qui tutte le informazioni su Key 2025.

