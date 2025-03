Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nuove stazioni Ewiva, Powy ed Electra: continuano le installazioni di ricariche ad alta potenza. Le aperture riguardano Emilia, Puglia e Lombardia. Tutte presso importanti centri commerciali: è finita l’epoca delle ricariche in mezzo al nulla.

Nuove stazioni Ewiva: due aperture a Ferrara, a quota 35 in Emilia R.

Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, ha aperto nel Comune emiliano due nuovi siti, realizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Si trovano all’interno dei parcheggi di due centri commerciali. Una presso Il Castello, a breve distanza dall’uscita dell’A13 Ferrara Sud, con 2 colonnine da 150 kW, per un totale di 4 punti di ricarica (PoC). E una presso il Parco Commerciale Diamante, in prossimità dell’uscita A13 di Ferrara Nord, con 2 colonnine da 300 kW per un totale di 4 punti di ricarica.

Entrambe permettono agli e-driver di approfittare del tempo di ricarica per shopping relax, provenendo sia da Nord che da Sud. Con l’attivazione di queste stazioni, Ewiva estende ulteriormente la capillarità della sua rete High Power Charging (HPC) in Emilia-Romagna, dove conta 35 stazioni ultra-veloci con 120 punti di ricarica.

Powy apre a Giovinazzo, in Puglia, Electra a Carugate, nel milanese

Powy invece apre al Sud, con l’installazione della prima colonnina di ricarica veloce a Giovinazzo, in provincia di Bari, presso un punto vendita Eurospar. Questa installazione rientra nell’accordo siglato la scorsa estate con Despar Centro Sud – Maiora SpA SB, gruppo presente con oltre 450 punti vendita in Puglia, Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata e Molise. Nel complesso, l’accordo prevede l’attivazione di 6 colonnine fast, ciascuna con 2 punti di ricarica, per un totale di 12 punti. Con la fornitura di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili alla clientela dei supermercati del gruppo coinvolti.

Torniamo al Nord, per la precisione a Carugate, per registrare l’apertura di un fast-charter hub di Electra di fronte alle insegne dell’IKEA. Con tre caricatori da 300 kW forniti dalla Alpitronic di Bolzano. Anche qui: vai a vedere un po di camerette e intanto…

