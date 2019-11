Nuova Renault Zoe da 52 kWh: la guida all’acquisto

Nuova Renault Zoe da 52 kWh, ecco la nostra guida all’acquisto. L’abbiamo provata in un viaggio “Basilicata coast to coast“, a spasso per la regione partendo da Matera. E queste sono le nostre conclusioni.

Nuova Renault Zoe: autonomia fino a 395 km, ecco la versione da preferire

Cominciamo dal pacco-batterie, che dà l’idea di quali progressi si stiano realizzando nelle auto elettriche. Sette anni fa, nello stesso volume nel pianale dell’auto, erano stivate celle per 22 kWh di capacità. Il peso delle batterie era di 297 kg. Poi è uscita la seconda serie, con 41 kWh e 8 kg in più di peso. Ora (sempre a parità di ingombro) il pacco-batterie è arrivato a 52 kWh, con 326 kg di peso. Come è stato possibile? I tecnici Renault si limitano a dire che “si è fatto un grande lavoro sulla chimica delle celle“. Fatto sta che ora l’autonomia dichiarata arriva a sfiorare i 400 km: siamo a 395 km nella versione con il motore meno potente, a 386 km con il propulsore da 100 kW (135 CV), più performante e un po’ più pesante.

I dati delle due motorizzazioni, da 108 e 135 CV

Autonomia omologata in ciclo misto (km) 395 386 Consumo omologato in ciclo misto (Wh/km) 172 177 Dimensioni ruote della versione omologata(4) 15’’ 16’’ Autonomia reale media estate / inverno (km) 375 / 240 MOTORE Tecnologia motore elettrico Sincrono con rotore a bobina Potenza massima kW CEE (CV) / Potenza a regime potenza massima (giri/minuto) 80 (108) / da 3.395 a 10.886 100 (135) / da 4.200 a 11.163 Coppia massima CEE (Nm) / Coppia a regime potenza massima (giri/minuto) 225 / da 500 a 3.395 245 / da 1.500 a 3.600 BATTERIA Capacità utile (kWh) 52 Tecnologia Ioni di litio Tensione totale (volt) 400 Numero di moduli / celle 12 / 192 Peso della batteria (kg) 326 FONTE: Dati dichiarati da Renault

Il nostro personalissimo parere è che la versione entry level, da 80 kW (108 CV) sia più che sufficiente e quindi da preferire rispetto alla motorizzazione più potente (e costosa). Certo, paga pegno soprattutto in accelerazione (3 secondi in più sullo 0-100), ma costa meno (34.100 euro al lordo degli incentivi) e consuma meno (quasi 7,6 km con un kWh di energia). Se poi si vuole proprio la versione top, ecco la Edition One, con motore potente e tutti gli accessori possibili, che sfiora i 40 mila euro. Tutti questi prezzi sono al lordo degli incentivi: i più fortunati, in Lombardia, possono arrivare a 16 mila euro, con rottamazione. Nel resto d’Italia, comunque, ci sono i 4-6 mila euro dello sconto governativo.

Se viaggi c’è la ricarica rapida

Una delle novità più importanti di questa terza serie della Zoe, si sa, sta nella ricarica. Per la prima volta è possibile rifornirsi nelle colonnine super-fast a 50 kW, in corrente continua. Una sosta di mezz’ora assicura nuova autonomia per almeno 150 km. E per chi teme che caricando velocemente le batterie si possano presto usurare, la Renault continua a offrire la possibilità del noleggiare le celle. E, comunque, c’è la garanzia di otto anni o 160 mila km, con sostituzione gratuita se la capacità scende di oltre un terzo (66%).

Tempo di ricarica con le diverse prese e potenze Caricatore Adattivo mono-trifase AC (da 2 kW a 22 kW) e DC (fino a 50 kW) Presa domestica 2,3 kW (monofase 10A) (0-100%) 32 ore Wallbox 7,4 kW (monofase 32 A) (0-100%) 9 ore e 30 minuti Colonnina 11 kW (trifase 16 A) (0-100%) 6 ore Colonnina 22 kW (trifase 32 A) (0-100%) 3 ore Ricarica rapida DC 50 kW (0-80%) 1 ora e 10 minuti

Naturalmente resta la possibilità di ricaricare a casa, che (potendo) è da preferire per l’uso quotidiano. Intanto perché costa meno della metà e preserva le batterie. E poi perché si può rifornire nei tempi morti, mentre si fanno altre cose (tipo dormire…). La soluzione più realistica, secondo noi, è chiedere un aumento di potenza dell’impianto a 7,4 kW, che si fa a costi abbastanza contenuti e senza modifiche particolari. Per poi procedere alla ricarica con una wall-box in grado di gestire meglio la potenza (guarda “le 10 cose da sapere per rifornire a casa”). La Renault, peraltro, ha messo a punto una app con la quale si può gestire tutto, anche a distanza, sul telefonino.

C’è la guida B-Mode, un piede solo, meno consumi

La guida della nuova Zoe si conferma facile e piacevole. E la Renault ha voluto rimarcare la vocazione ecologica con un ampio utilizzo di materiali di riciclo. Provenienti tra l’altro dal riuso di vecchie cinture di sicurezza da auto rottamate. per la prima volta sul cruscotto c’è un display da 9 pollici, touch, sul quale è possibili gestire facilmente una serie di funzioni, tra cui il navigatore e l’infotainment.

Per chi, nonostante l’autonomia aumentata, soffre ancora di ansia da ricarica, è stato previsto un assetto di guida B-Mode con un maggior recupero dell’energia in frenata e in decelerazione. In città, prendendoci la mano, si arriva anche a superare i 395 km di autonomia dichiarata. E questo sicuramente faciliterà un’ulteriore diffusione della Zoe nei car-sharing cittadini, in cui già oggi è molto presente. Accanto alla Nuova Renault Zoe da 52 kWh, la Casa francese continuerà a vendere la versione da 41 kWh, meno costosa. E chiaramente più adatta a chi non ha bisogno di un’autonomia così estesa.

