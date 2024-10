eBike, le novità da vedere a EICMA 2024

Ci sono anche le eBike a EICMA 2024. Un microcosmo fatto di bici, ma anche di componenti sempre più all’avanguardia e accessori moderni e utili alla sicurezza.

Gamma eBike Noko

Dietro il nome quasi nipponico si nascondono un marchio italiano e biciclette made in Italy. Nello specifico l’azienda siciliana porta in fiera tre modelli di eBike: NOKOFORZA, NOKOTEMPO e NOKOVULCANO. Le prime due hanno trasmissione monomarcia e sono destinati al commuting urbano, mentre NOKOVULCANO è una eGravel con trasmissione SRAM 1×11 velocità, dedicata a chi cerca orizzonti più ampi. Ad accomunare le tre eBike sono il telaio in lega leggera e il motore FSA, alloggiato nel mozzo della ruota posteriore.

Dalla Sicilia arrivano le NOKO 1 di 4

La power unit ha batteria da 250 Wh, completamente integrata nel tubo obliquo del telaio, che fornisce energia al motore da 250 W e 45 Nm di coppia. L’assistenza prevede quattro differenti livelli di intensità, regolabili attraverso un comando al manubrio. L’autonomia della batteria può arrivare a 100 km (diventano 200 km con l’aggiunta del range extender) e 800 m di dislivello, in condizioni di utilizzo ottimali. Peculiarità per tutti e tre i modelli, la possibilità di scegliere fra la tradizionale trasmissione a catena o quella a cinghia. NOKO è presente al padiglione 13P, stand M74.

Novità eBike (e non solo) Platum

Platum presenta ad EICMA 2024 il primo eMoped Fiat 500, sviluppato in collaborazione con il centro stile Stellantis e Pininfarina. Ma Platum è anche collaborazione infatti negli anni è stato scelto da importanti brand dell’automotive, delle due ruote e dello sport per creare linee di micromobilità elettrica dal carattere inconfondibile e uniche sul mercato. Il portfolio di brand a licenza include: Ducati, Ducati Scrambler, Automobili Lamborghini, Jeep, Aprilia, Lancia, VR46, Head, Triumph. Ad EICMA 2024 ci saranno anche due nuove eBike caratterizzate da un design lineare e minimalista, pensati per il commuter urbano che ricerca funzionalità e stile.

La linea per il 2025 comprende e-bike city e cargo progettate per il pendolare urbano che vuole coniugare stile e funzionalità. Nei prossimi giorni alla fiera di Rho Platum mostrerà i modelli VR46 eMtb Pro e Triumph TE-SPRINT. La prima è una eBike da enduro bi-ammortizzata, con una pedalata fluida e un ottimo controllo in discesa e in curva. Il telaio con sistema Flip-chip e i componenti premium Bosch, Pirelli, Sram/RockShox, Fulcrum, Öhlins, Crankbrothers e Ochain aumentano ulteriormente la prestazione. La seconda è invece una e-bike con geometria gravel e un design leggero che garantisce stabilità, comfort e versatilità. Dotata di freni idraulici Sram Apex 11v, ha un motore posteriore FSA con sensore di coppia che regola automaticamente l’assistenza alla pedalata.

Italmoto porta eBike nuove

Italmoto, azienda specializzata nelle dueruote elettriche, sarà a Eicma con uno spazio espositivo che ha come protagonista il fiore all’occhiello TRIONFALE. Non ci sono novità sostanziali in questa eBike all round di chiara derivazione motociclistica. Ospita una batteria 960Wh, completamente ricaricabile in 4 ore, per un’autonomia di 50/80 Km, in base al motore scelto.

Trionfale Italmoto 1 di 2

Interessante però che lo spazio Italmoto a EICMA 2024 sarà suddiviso in due parti complementari: un’area espositiva e un’area Factory. Qui, l’ammiraglia di Italmoto sarà presentata in una duplice veste in uno stand studiato per raccontare l’intero processo, dal design alla produzione, tutto interamente ospitato all’interno della sede dell’azienda a Caserta.

Nella stessa area sarà possibile ammirare anche Tiquattro EB, eBike dal look vintage, che abbina al design le migliori tecnologie per una mobilità urbana sempre più green e sostenibile. Lo stile di questa bici cruiser trae ispirazione dalle linee classiche della gloriosa T4 160cc del ’52, icona del dna motociclistico di Italmoto. Padiglione 11 stand Q36.

Polini: a Eicma 2024 senza cambio

Durante l’edizione di EICMA Polini presenta le sue ultime novità, sottolineando ancora una volta il proprio impegno per un futuro più green. Al centro dell’attenzione, l’azienda svela due prototipi di eBike senza cambio, equipaggiate con il motore E-P3+, una tecnologia che promette di rivoluzionare il concetto di pedalata assistita. L’assenza del cambio rappresenta un passo in avanti in termini di semplicità e comfort di guida, in particolare in contesti urbani, dove il traffico e gli stimoli esterni richiedono massima attenzione. Il motore E-P3+, cuore di queste innovazioni, si presenta con cinque livelli di assistenza. Grazie al rapporto singolo, gli utenti possono godere di un’esperienza senza interruzioni, con il vantaggio secondo Polini di una riduzione dei costi di manutenzione.

L’attenzione ai dettagli e la volontà di proporre soluzioni innovative si riflettono anche nella scelta di puntare su un design all’avanguardia e su tecnologie che non solo migliorano l’esperienza dell’utente, ma che contribuiscono concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale. Questa visione green si inserisce nel contesto di una crescente sensibilità verso il cambiamento climatico e la necessità di ridurre le emissioni. L’innovazione, unita alla sostenibilità, è il pilastro su cui Polini continua a costruire il suo successo. EICMA 2024: padiglione 13 stand 74 è il posto dove farvi la vostra idea sulla novità portata da Polini.

Gamma Fantic, oltre Caballero

Fantic non è solo Caballero e moto elettriche e la sua presenza tra gli stand eBike lo dimostra, con una gamma che spazia dal trekking urbano alla mountain più estrema. A Eicma 2024 c’è tutto lo stock dell’azienda di Santa Maria di Sala (Venezia) mentre la sede produttiva è collocata presso lo storico stabilimento Motori Minarelli a Bologna. La gamma Fantic spazia dalle moto per giovanissimi fino ad un completo range Enduro Racing & Cross. Fil rouge tra il passato e presente è la famiglia Caballero, recentemente ampliata con il nuovo Caballero 700 Bicilindrico. Fantic è anche stata una delle prime aziende moto a credere nel settore eBike e oggi offre ai clienti modelli che spaziano dall’Urban all’MTB estremo. Con il debutto della classe Moto2 del Motomondiale, Fantic è l’unica azienda italiana che partecipa a tutte le competizioni internazionali: enduro, motocross, rally e corse su strada.

Bad Bike, eCargo ma a modo suo

Sarà presente l’azienda napoletana Bad Bike con tutte le sue novità. Compreso il sidecar Beach Vintage riveduto e reso in uno stile molto più moderno delle precedenti versioni, grazie al motore Bafang da 500 W e 80 Nm di coppia massima. 48V 13Ah con celle Samsung certificate (800 cicli di ricarica) / tempo di ricarica 4-6 ore. DISPLAYKing Meter Nokee LCD con presa USB- indicatore della stato di batteria, tachimetro, percorrenza totale e parziale, controllo 5 velocità con Soft Start e comandi luci. AUTONOMIAda 30 a 50 Km (* sulla base di test su persone con un peso corporeo di 70 Kg in pianura e a bassa velocità) per un peso totale su strada di 33 kg.

Nilox, accessori alla sicurezza

Pensa a tutto o quasi Nilox. E così tre le novità eBike per il prossimo anno (ma non presente con uno stand a Eicma) porta un compressore portatile con funzione power bank e torcia, ultra compatto ma potente e veloce nel gonfiaggio di pneumatici e molti altri oggetti. Realizzato con una robusta struttura in ABS e metallo, questo compressore è progettato per resistere all’uso intensivo pur mantenendo un peso contenuto di soli 400 grammi e dimensioni di 71x46x125 mm. La batteria ad alta capacità da 4000mAh (14,8Wh) non solo alimenta il compressore, ma agisce anche come powerbank per ricaricare i propri dispositivi mobili durante i viaggi.

Il dispositivo è totalmente controllabile tramite lo schermo LED integrato, sul quale è possibile leggere chiaramente il valore di pressione attuale dell’oggetto a cui abbiamo collegato la valvola; quest’ultima facilmente individuabile grazie alla seconda luce led che si attiva una volta estratto il tubo di gonfiaggio. Prezzo consigliato al pubblico: €49,99. Ma non è finita qui perché un classico campanello per bici diventa un potente dispositivo di localizzazione, ideale per monitorare la posizione del proprio mezzo in caso di smarrimento o furto tramite l’app FindMy. In lega di rame e resistente alla polvere costa 39,99 euro.

Nilox luci e catene intelligenti

Light Tracker è il nuovo tracker all’avanguardia di Nilox dotato di una doppia funzione. Catarifrangente, ma anche localizzatore che permette di tracciare la posizione del proprio mezzo in qualsiasi momento tramite l’app FindMy. Resistente all’acqua e alla polvere, questo dispositivo garantisce inoltre massima affidabilità anche in condizioni meteorologiche avverse e grazie al design lineare e leggero, unito alle comode fascette incluse, può essere facilmente montato sulla bicicletta. Costa 39,99 euro.

Inno alla sicurezza stradale di Nilox 1 di 8

Andiamo poi ai sistemi di sicurezza da stallo. Tre nuovi lucchetti Nilox utili per chi gira in città. Abbiamo Cable Lock lungo 1,5 metri, con cavo interno in acciaio e rivestimento esterno in plastica morbida, la catena resiste alla ruggine e ai graffi e presenta una serratura antifurto progettata per offrire la massima sicurezza. Per chi cerca invece una protezione ancora più robusta, U-Shape Lock: il lucchetto metallico a U progettato per resistere ai tagli. Con un blocco durevole contro ruggine e graffi, garantisce un ulteriore livello di sicurezza. Infine Chain Lock si distingue per la sua catena Ultra Steel. Con una lunghezza di 1,2 metri e un meccanismo di blocco resistente a ruggine e graffi interni, è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e versatilità in un unico prodotto. Prezzo consigliato al pubblico: Cable Lock €14,99, U-Shape Lock €24,99, Chain Lock €19,99.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico