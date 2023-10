Novità DS solo elettriche dal 2024: un’altra marca vira alle emissioni zero ben prima delle scadenze fissate dalla UE. Stessa mossa annunciata da Nissan.

Novità DS: la prima nasce a Melfi, con autonomia oltre i 700 km

Il primo modello di questa nuova era a “zero emissioni” è in corso di finalizzazione in Francia e sarà prodotto nello stabilimento di Melfi, in Basilicata. Inaugurerà la versione 100% elettrica della nuova piattaforma STLA M, con un’autonomia di oltre 700 Km, con una maxi-batteria da 98 kWh. In arrivo c’è poi la versione solo-elettrica della DS 4. Un comunicato messo in rete dalla capogruppo Stellantis fa presente che

“fin dal suo lancio, DS Automobiles ha posto l’elettrificazione al centro della sua strategia con una gamma 100% elettrificata venduta a partire dal 2019. Grazie alla DS 3 E-Tense 100% elettrica insieme a DS 4 E-Tense, DS 7 E-Tense e DS 7 E-Tense. DS 9 E-Tense ibrida plug-in da 225 a 360 cavalli, tutti i modelli DS vengono offerti con trasmissioni elettrificate. Arrivando a rappresentare quasi il 50% del volume delle vendite europee 2023.

Una sfida affidata a Olivier Francois, “l’italiano”

Alla guida di DS a partire da luglio c’è stato un avvicendamento. Olivier François, capo del marchio Fiat e chief marketing officer di Stellantis, ha ampliato il il suo campo d’azione diventando numero uno anche di DS al posto di Béatrice Foucher. François è francese e ha iniziato a lavorare in Citroen , ma ha svolto gran parte della sua carriera in Italia, come stretto collaboratore di Sergio Marchionne nell’avventura FCA. Il suo compito è di far decollare un marchio che il management ex PSA ha cercato a lungo di affermare nel segmento del lusso, per ora senza troppo successo. Una sfida che ora si condisce con un altro ingrediente importante come l’elettrico.