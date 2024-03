Anno : 2021

: 2021 Km : 58.000

: 58.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Arezzo

Arezzo Prezzo: 19.000 euro

Nissan Leaf Tekna 62 kWh vendesi. La propone Giovanni, un lettore che per esigenze lavorative deve passare a un’auto con maggiore autonomia. Per le vostre proposte (cessione o acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it

Nissan Leaf Tekna 62 kWh con 58 mila km a 19 mila euro

Ecco come Giovanni racconta l’auto che intende vendere: “Cari amici di Vaielettrico, a malincuore è arrivato il momento di mettere in vendita la mia Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWh dell’Aprile 2021. Il mio cambiamento di ruolo in Azienda mi impone di avere un’auto con maggiore autonomia, dato che sono previste frequenti trasferte sul territorio nazionale. In precedenza la Leaf era semplicemente perfetta per il tragitto casa/lavoro/casa non brevissimo (65 km di statale al giorno, media invernale 7,2 km/kWh, media estiva 8,3 km/kWh) e per il fine settimana. Mi sto orientando su una Tesla, Model 3 Long Range o Model Y, sempre Long Range. La Leaf è in condizioni perfette di carrozzeria e di interni ed ha percorso 58.000 km. L’indicatore di bordo segnala batteria al 100%. È sempre stata ricaricata a casa in AC, riportandola all’80% (bisogna fare il calcolo sul tempo di ricarica, perché la percentuale non è programmabile). La richiesta è 19.000 euro. Su richiesta posso fornire maggiori informazioni“. Per contatti: info@cambria.it o info@vaielettrico.it .

