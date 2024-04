Nel 2023 bandi per 3500 autobus elettrici

Eppur gli autobus viaggiano in elettrico. In attesa delle scelte del Parlamento europeo, appuntamento al 10 aprile, sulle emissioni dei veicoli pesanti (leggi qui) le amministrazioni comunali si mettono avanti. Nel 2023 sono stati acquistati o prenotati 3.500 autobus a batteria.

Sono 1500 quelli dei bandi Consip

Abbiamo sentito Consip e visto i bandi pubblicati. Nel 2023 sono stati resi disponibili prima 1000 autobus, quasi tutti ordinati prima di novembre, e poi altri 500 in un secondo contratto. Insomma un bel contributo all’elettrificazione delle nostre città.

Nel 2023 circa 60 gare per oltre 2.000 autobus

Non è facile ricostruire tutto l’insieme dei bandi delle società e degli enti locali italiani. Ci siamo rivolti a un manager del settore, Giovanni Tosi, 28 anni di esperienza a 360 gradi nel trasporto pubblico, con incarichi sia in aziende di trasporto sia in ruoli tecnico-commerciali presso costruttori di autobus.

Ha lavorato con Man Truck e Bus Italia e ora è product manager di Solaris Italia. E’ lui l’uomo giusto per conoscere i dati: “Nel 2023 ci sono state circa 60 gare – escluso Consip- per oltre 2000 autobus con consegna tra il 2023 ed il 2026″. La tendenza verso l’elettrico è chiara.

Tante esperienze positive dall’Europa all’Italia

Basta consultare la Gazzetta europea dedicata ai bandi per registrare il forte interesse verso il trasporto pubblico elettrico negli altri Paesi europei. Ma ci sono casi molto interessanti in Italia. Anche se con piccoli autobus Faenza già nel 2017 aveva fatto viaggiare nel suo centro storico mezzo milione di passeggeri come abbiamo scritto all’epoca (leggi qui).

A Cagliari, sono in arrivo altri 157 autobus elettrici ed entro il 2035 tutta la flotta sarà a batteria, hanno fatto uno studio e gli utenti sono anche disposti a pagare un extra pur di viaggiare in elettrico (leggi qui).

C’è gran fermento e gare aperte come quella di Trieste dove ci sono a disposizione oltre 16 milioni di euro per la fornitura di 17 autobus ad alimentazione elettrica. Si procede spediti anche a Milano dove con i fondi del Pnrr ovvero 195 milioni si punta a 350 nuovi bus elettrici con l’obiettivo di 500 in strada per il 2026.

La Lombardia è stata la Regione che ha portato più soldi a casa con il Pnrr che sul trasporto pubblico locale vede come misura più consistente il rinnovo delle flotte bus e treni verdi. A disposizione 3,64 miliardi.

Sono dati di Openpolis che offre altri numeri: “In totale sono previsti 110 progetti”. Più nel dettaglio: “70 per il trasporto pubblico su gomma, 32 per quello su rotaia e 8 per i mezzi di emergenza. Escludendo questi ultimi, la regione in cui si registrano più interventi è la Lombardia (18) a cui seguono Emilia-Romagna (10) e Veneto (9)“.

Il trasporto pubblico locale è avanti rispetto a quello privato e non poteva essere diversamente visto che gli autobus sono sempre in movimento e nelle zone più densamente abitate e frequentate. Producono tante emissioni nocive, tutte da ridurre.

