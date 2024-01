Il negazionismo climatico non molla, anzi raddoppia

Il negazionismo climatico non molla: cambia parole d’ordine, ma raddoppia. Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato. E gli effetti si sono visti con un’ interminabile lista di catastrofi. Tuttavia solo una minoranza dell’umanità preme per fare qualcosa. I più o rimuovono il problema o addirittura osteggiano ogni possibile soluzione. E’ il frutto di una campagna di disinformazione senza precedenti. Che ha cambiato i suoi slogan, si è rinnovata nei toni, nei contenuti e negli strumenti, ma si è fatta sempre più martellante. E fa breccia nei programmi di molti leader politici.

Tutto questo è certificato da un rapporto pubblicato il 16 gennaio scorso dal Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Il “Nuovo Negazionismo”? Contro la Scienza e la sostenibilità

I ricercatori, con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, hanno monitorato 96 siti negazionisti, in gran parte in lingua inglese, confrontando quantità e contenuti dei loro messaggi negli ultimi 5 anni. Sono arrivati alla conclusione che quella che definiscono la “Nuova Negazione” non punta più a confutare il surriscaldamento del Pianeta di origine antropica, ormai sotto gli occhi di tutti, ma cerca di minare la fiducia nella scienza del clima e nelle soluzioni proposte (e in parte attuate). Com’è appunto la transizione alla mobilità elettrica.

Questa nuova negazione, dimostra il rapporto, occupa ormai il 70% dei messaggi, contro il 35% di cinque anni fa. E raccoglie un’audience molto maggiore, con molte decine di milioni di follower. Tanto che è stata monetizzata da YouTube 13,45 milioni di dollari in compensi automatici agli autori.

Nuovi Guru all’attacco del “politicamente corretto”

Un aspetto molto interessante dello studio riguarda la saldatura tra negazionismo climatico e altre manifestazioni di odio on line sotto l’egida del rifiuto del politicamente corretto. Uno degli esempi più illuminanti è quello dello psicologo sociale canadese Jordan Peterson, guru indiscusso dei “pensatori” controcorrente. Dal suo canale Youtube con 1,5 milioni di follower tuona contro i vaccini anti Covid, l’emancipazione femminile, il divorzio e l’aborto, la dieta mediterranea (lui mangia solo carne), la solidarietà sociale (le gerarchie vanno preservate, sostiene), l’integrazione etnica. E, ovviamente, la sostenibilità e i movimenti ambientalisti.

L’appello: cambiare strategia di contrasto

Il rapporto conclude con un appello a «coloro che sostengono un’azione per evitare il disastro climatico». Preso atto che «il passaggio narrativo dalla “vecchia negazione” alla “nuova negazione” cerca di minare le soluzioni per mitigare la crisi climatica e ritardare l’azione politica» è necessario contrastare «ciò che i nostri oppositori stanno facendo ora, non sei anni fa: un fallimento nel modificare le nostre strategie sarebbe enormemente dannoso».

