Nautica flash: A Ventimiglia E-Marine con Aqua, Villa d‘Este a Monaco

Nautica sempre più elettrica, aumentano i Marina dotati di stazione di ricarica per le barche. Gli approdi iniziano ad investire nelle colonnine, in particolare quelle fast.

La barca elettrica X Shore all’appuntamento di Aqua SuperpowerIn Italia la Liguria è la regione più avanzata, ricordiamo Portofino, e in connessione con la Costa Azzurra dove le super fast sono presenti a Monaco, Cannes, Saint Tropez. Le località turistiche più rinomate puntano sul servizio elettrico. L’ultima inaugurata in terra ligure, c’è anche a Venezia, è a Ventimiglia nell’E-Marine di Cala del Forte. Un evento organizzato in collaborazione con la rete di ricarica rapida marina Aqua superPower.

Porto turistico elettrico

“Il nostro evento E-Marine dimostra che le tecnologie per una mobilità marina sostenibile sono già qui. L’elettrificazione sta coinvolgendo la nautica, proprio come è stato prima per altre forme di trasporto, e riteniamo che lavorare con Aqua superPower possa garantire la crescita della domanda di infrastrutture“. Sono le parole di Marco Cornacchia, Marina manager di Cala del Forte. “I costruttori di barche elettriche ci dicono che l’accesso all’affidabile ricarica rapida CCS “plug & go” che forniamo è fondamentale per il successo nella vendita delle loro barche“. Queste le parole di Alex Bamberg, Ceo di Aqua superPower.

A Ventimiglia erano presenti Vita Yachts con Vita SEAL e Vita LION, X-Shore, Barchelettriche, AS Labruna e Tideman Boats powered by Evoy. Presenti anche E-Dolphin con la loro moto d’acqua elettrica, Future Marine con due tavole foiling, GerrisBoat con un prototipo per un’applicazione di taxi acqueo facilmente accessibile e Optima con un prototipo di barca elettrica con design innovativo dello scafo. Cala del Forte è un progetto di proprietà e ideato dalla SMIP (Société Monégasque Internationale Portuaire) del porto di Monaco. Ma vediamo due elementi tecnici: Aqua superPower ha adottato il CCS Combo 2 universale per veicoli elettrici, che utilizza connettori per fornire energia fino a 350 kilowatt.

Il cantiere Ernesto Riva a Monaco

Nel 2018 con Ernesto avevano vinto lo UIM Special Award for Sustainable Development, bene la prima. Ma anche quest’anno il Cantiere Ernesto Riva è stato protagonista allo Yacht Club di Monaco per partecipare al 9° Energy Boat Challenge con il Grand Hotel Villa d’Este che ha affiancato l’azienda di Daniele Riva nell’idea di mettere alla prova il modello realizzato lo scorso anno con il nome di E-next Villa d’Este, con il tocco dell’architetto Germán Mani Frers.

Buono il risultato a Monaco nelle prove di endurance e velocità. Il prossimo evento è fissato al 17 settembre con la seconda edizione del Villad’Este Style – Electric Yachting, manifestazione dedicata alla navigazione elettrica sul Lago

di Como con convegni e prove in acqua.

