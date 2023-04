Musk fa i conti della transizione: “Costerà una follia, ma il petrolio di più”

Secondo Elon Musk la transizione energetica del Pianeta dal petrolio all’elettricità da fonti rinnovabili costerà 10 trilioni di dollari (10 mila miliardi); ma continuare con i carburanti fossili costerà molto di più, almeno 14 trilioni di dollari. Il patron di Tesla va per le spicce e ne fa una questione di portafoglio prima ancora che di ambientalismo.

Commentando ad Austin, in Texaxs il Master Plan Part 3 pubblicato da Tesla la scorsa settimana, Musk ha ipotizzato che la transizione “green” si possa compiere nei prossimi vent’anni.

Dieci trilioni di dollari da investire in 20 anni

Richiederà «investimenti colossali» in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materie prime per realizzarli, sistemi di stoccaggio dell’energia e reti per distribuirla. Secondo i calcoli di Musk, il sistema energetico globale necessiterà di una potenza di 30.000 GW (ovvero 30 miliardi di kW) e di una capacità di accumulo di 240.000 GWh. Questo a fronte dei 3.214 GW di potenza e 1.432 GWh di storage attuali. Colmare questo divario costerà appunto 10.000 miliardi di dollari di investimenti. Tuttavia «la Terra passerà a un’economia basata sulle energie rinnovabili _ scommette l’imprenditore _ e accadrà abbastanza presto da poterlo vedere tutti» poichè continuare a produrre petrolio, carbone e gas naturale costerebbe almeno 14.000 miliardi di dollari.

Musk: la transizione è nella logica dell’economia

Quindi la logica economica spinge verso l’elettrificazione, alimentata dal vento e dal sole, con enormi batterie di accumulo e serbatoi di idrogeno per immagazzinare energia. L’idrogeno per l’industria pesante, come la siderurgia e il cemento, l’elettricità per la mobilità e la climatizzazione di case e luoghi di lavoro con pompe di calore.

Dieci trilioni di dollari sembrano una cifra stratosferica, ma va raffronta alle dimensioni dell’economia globale, che vale 100 trilioni di dollari all’anno. Per Musk si tratterebbe quindi di destinare alla transizione appena lo 0,5% del Pil mondiale per 20 anni. Il che risulta assolutamente fattibile.

E’ troppa l’energia che oggi va sprecata

Materie prime: estrazioni cinque volte inferiori

Sono sufficienti le risorse mondiali di materie prime? Secondo Musk il settore minerario-siderurgico vedremme un boom di domanda, pari a 502 miliardi di dollari per l’estrazione e 662 miliardi di dollari per la successiva lavorazione di nichel, litio, rame e altri materiali da utilizzare nelle batterie. Ogni anno dovrebbero essere estratti 3,3 miliardi di tonnellate di metalli necessari alla transizione. Ma oggi ogni anno vengono estratti 15,5 miliardi di tonnellate di combustibili fossili, che poi spariscono perchè vengono bruciati.

I metalli strategici per l’elettrificazione, viceversa, possono essere recuperati e riutilizzati. Il riciclaggio, prevede Elon Musk, inizierà a sostituire gran parte delle materie prime vergini a partire dal 2040, quando le batterie, i pannelli solari e le turbine eoliche a fine vita saranno disponibili per il riutilizzo. Altri materiali saranno utilizzati meno o per niente, ad esempio sostituendo l’argento con il rame nei pannelli solari, la grafite artificiale nelle batterie o eliminando le terre rare dalle turbine eoliche.

«Un futuro elettrificato e sostenibile è tecnicamente possibile e richiede meno investimenti ed estrazione di materiali rispetto al proseguimento dell’attuale politica energetica», conclude il fondatore di Tesla.

