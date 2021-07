Motor Valley a rischio? Guarda la Porsche, caro ministro

Motor Valley a rischio con l’elettrico? Guarda la Porsche, caro ministro Cingolani. Non solo non teme la rivoluzione a batterie, ma la cavalca con grandi risultati.

Motor Valley a rischio? Se ci arrocchiamo sì…

Ha fatto scalpore l”allarme lanciato dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, sul futuro della Motor Valley emiliano-romagnola. Il succo del suo discorso è stato: se la UE conferma gli obbiettivi al 2030 e al 2035, con un progressivo passaggio all’elettrico, la Terra dei Motori rischia l’estinzione. Con marchi come Ferrari, Lamborghini & C. a subire i contraccolpi dell’addio a cilindri e pistoni. “Se noi oggi pensassimo di avere una penetrazione del 50% di auto elettriche d’emblée, non avremmo neanche le materie prime per farle, né la grid per gestirla. Su un ciclo produttivo di 14 anni, pensare che le nicchie automobilistiche e il supersport si riadattino è irrealistico“, ha detto. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Ci sono due modi per subire le rivoluzioni tecnologiche in arrivo. Uno è arroccarsi sul passato, difendere l’esistente e magari cominciare a chiedere fondi pubblici per continuare a fare quel che si è sempre fatto. Un altro invece…

Motor Valley a rischio? La Porsche con la Taycan…

Un altro invece è cavalcarlo il futuro e accettare la sfida delle nuove tecnologie a viso aperto. Cercando di cogliere anche le opportunità che si aprono, oltre alle oggettive criticità, che sono tante. Purtroppo l’industria italiana negli ultimi decenni non ha scelto questa seconda strada e dichiarazioni come quelle del ministro non aiutano a cambiare approccio. Tutta l’Europa è sulla stessa barca, ma altrove stanno già lavorando da tempo al cambiamento, raccogliendone i primi frutti. Per esempio la Porsche, che già nel 2019 ha lanciato il suo primo modello elettrico (sei anni prima della Ferrari, attesa per il 2025). E che ha appena annunciato i risultati di vendita del primo semestre 2021. Udite udite, l’elettrica Taycan vende ormai quanto la mitica 911 (19.822 consegne contro 20.611). E soprattutto ha già immatricolato in metà anno quanto ha fatto in tutto il 2022. Un trend impressionante, per un modello il cui listino va da un minimo di 89 a un massimo di 184 mila euro. Non un’utilitaria, insomma.

Bisogna crederci e c’è già chi si sta muovendo

Detlev von Platen, responsabile Vendite&Marketing di Porsche, spiega. “Il tasso di elettrificazione sta crescendo ovunque. Questo conferma il percorso intrapreso con la nostra strategia. In Europa, circa il 40% delle auto attualmente in consegna ha un motore elettrico, che si tratti di un elettrico puro o di un ibrido plug-in. La nostra massima priorità continua ad essere quella di realizzare i sogni dei nostri clienti“. Lasciando apertamente intendere che i sogni dei clienti possono essere esauditi in elettrico. Anzi, forse di più, visto che la Porsche sta per lanciare il suo secondo modello a batterie, la Macan, e ha tutta una gamma in arrivo. Del resto a Sant’Agata Bolognese, in casa Lamborghini, la pensano esattamente come in Porsche (entrambe le marche fanno parte del Gruppo VW). E nella Motor Valley c’è tutto un fiorire di aziende vecchie e nuove che si stanno buttando sull’elettrico, anche se il ministro non lo sa. Noi ne stiamo scattando una fotografia attraverso lo studio che presenteremo il 27 ottobre a KeyEnergy-Ecomondo. Ah, il ministro è invitato, naturalmente…