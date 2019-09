Motoe, De Angelis in pole a Misano

Si riaccendono a Misano i motori della Energica Ego Corsa per il penultimo evento della prima stagione della Coppa del mondo FIM Enel Motoe. A Misano i 18 piloti e 12 squadre che prendono parte alla competizione affronteranno il doppio appuntamento che mette in palio 50 punti. L’epilogo del campionato sarà poi a Valencia in novembre.

Nel Gp di casa italiani protagonisti

Nelle prove ufficiali di venerdì il miglior tempo è stato segnato da Alex De Angelis del team OCTO Pramac MotoE, che così partirà in pole position nelle due gare di oggi e domani. Secondo tempo per Matteo Fearrari Matteo Ferrari (Team Trentino Gresini MotoE) e terzo per il belga Xavier Simeon (Avintia Esponsorama Racing). Più distanziati i piloti che guidano la classifica generale della FMI Enel X Motoe World Cup.

Distanziati i leader del campionato

Al momento, due piloti si sono staccati dagli altri: Mike dei Meglio (team EG0 Marc VDS) che guida la classifica dopo aver dominato l’ultima tappa al Red Bull Ring. Con un terzo posto, una vittoria e 46 punti in tasca, l’esperto francese è in vantaggio di cinque punti sulla ex pilota della MotoGP Bradley Smith (One Energy Racing), che era tornato sul podio in Austria (3 °) dopo aver segnato un secondo posto al suo debutto sul Sachsenring.

Li seguono a meno di 30 punti, quattro piloti: Xavier Simeon (Avintia Esponsorama Racing), quarto con 29 punti. Seguono il vincitore della prima gara Niki Tuuli (Ajo Motoe) e i piloti di casa Alex De Angelis (OCTO Pramac Motoe) e Matteo Ferrari (Team Trentino Gresini Motoe). A 46 anni d’età, la leggenda MotoGP Sete Gibernau (Unirsi contratto Pons 40) ha dimostrato che può ancora tener testa ai più giovani sedendo al settimo posto. Tutte le moto in gara sono prodotte dalla modenese Energica Motor.

Il SanMarinoGP di Misano ospiterà due gare, la prima il sabato dalle 16,15, la seconda domenica alla 10,05. Prove libere, FP1, FP2 e l’E-Pole sono state tutte disputate il giorno di apertura.