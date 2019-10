MOTO ELETTRICHE, IL LISTINO FACILE

Questo listino è una selezione delle moto elettriche delle principali marche.

Il prezzo è al netto delle spese di immatricolazione (franco concessionario). I modelli contrassegnati con un asterisco sono a prezzo franco fabbrica o franco distributore. Ricordiamo che è in vigore l’ecobonus per l’acquisto di scooter e moto elettriche. Lo sconto arriva fino 30% del prezzo di listino (con un tetto a 3 mila euro). Ma c’è solo in caso di rottamazione di una moto, uno scooter o un ciclomotore Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Purché l’acquisto sia di un veicolo elettrico o ibrido della stessa categoria, con potenza massima di 11 kW(15 CV).

Per comunicazioni scrivere a: info@vaielettrico.it