Montare il grancio traino, un problemone

Montare il gancio traino su un’elettrica non è un’impresa banale. Molti venditori sono disinformati e danno risposte poco attendibili, scrive Giuseppe. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Montare il gancio traino? “Sulle BYD, per esempio, non è possibile”

“L a settimana scorsa ho provato per un breve test-ride urbano la nuova BYD Dolphin Surf. Una bella macchinetta, (relativamente) leggera e divertente da guidare. Al rientro, faccio la mia solita domanda con cui metto in crisi il venditore: “Si può montare il gancio traino?“. Questa volta il venditore è preparato e mi risponde di no, così come non sarebbe possibile montarlo su Atto 3 e Atto 2.

Nel mio caso, mi farebbe comodo per montare un portabici posteriore, soluzione ormai molto diffusa fra gli amanti della bici e comoda. Il venditore mi suggerisce di montare un portapacchi sul tetto. Sì, però quando le bici sono elettriche e pesano 22-25 kg e quando gli anni sono …anta, la manovra non è così semplice. Inoltre avere sul tetto un carico di circa 60 kg non è il massimo per lo stress del portabici e del tetto stesso.

Perché è così difficile reperire informazioni?

sul sito ev-database.org, che però è olandese e non sono sempre sicuro che quanto dichiarato si applichi anche all’Italia. Per la BYD Dolphin Surf, per esempio, dichiara quel che vedete nella tabella qui sopra a destra. Ad ogni modo, reperire questa informazione dai venditori di auto elettriche è sempre difficoltoso. E la risposta non è sempre attendibile. Solitamente mi vado a cercare questo datoche però è olandese e non sono sempre sicuro che quanto dichiarato si applichi anche all’Italia. Per la BYD Dolphin Surf, per esempio, dichiara quel che vedete

La mia domanda quindi è: perché è sempre così difficile recuperare questa informazione? Perché i produttori di EV sembrano poco sensibilizzati alla questione o gli importatori italiani non si danno da fare per l’omologazione? Chiedo lumi a VaiElettrico, magari un argomento per un prossimo ‘Fuoco Amico’. Grazie, buon lavoro “ . Giuseppe Marone