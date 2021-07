La “fata delle Dolomiti” è sempre più green e attenta alla mobilità elettrica. A Moena in questi ultimi mesi è cresciuta la flotta elettrica comunale (leggi qui), anche con mezzi di lavoro per la cura del verde e del decoro urbano, e ora si lanciano le vacanze con test drive ed escursioni in mountain bike.

I test drive elettrici per i turisti

Appuntamento a settembre quando nel piccolo Comune della Val di Fassa in Trentino, definita una delle Alpine Pearls italiane per gli investimenti nel turismo esperienziale, si potrà partecipare alle Green Weeks. Tanta natura, e dall’organizzazione sottolineano anche il verde “dei mezzi ecologici coinvolti“. In concreto questa la proposta: “Durante le green weeks (5-12 settembre 2021) sarà possibile fra l’altro testare un veicolo 100% elettrico (su prenotazione presso la scuola sci Moena Dolomiti)“. Come imparare a prendere confidenza con i mezzi elettrici.

Nel pacchetto le escursioni in ebike

Il programma, vede coinvolto il circuito delle Alpine Pearls, include escursioni con accompagnatori di media montagna ed esperti di sicurezza e geologia: si va dall’escursione guidata in montagna accompagnati dai geologi del museo Muse, agli spettacoli del Trento Film Festival; dalle escursioni in e-bike alle frazioni di Moena (Forno, Medil, Sorte e Someda) alle gite con il Centro Alpino della Polizia di Stato con l’iniziativa ”Zaino in spalla” dedicata alle nozioni di base per la sicurezza. Per saperne di più cliccare sul link.

Arriva anche il trenino elettrico

L’anno scorso avevamo scritto della flotta elettrica, ma pure degli strumenti a emissioni zero dei giardinieri che si occupano della cura del verde pubblico. Si continua su questa strada. Lo scorso anno l’amministrazione ha comprato una piccola spazzatrice elettrica Tenax, batterie al gel, ricarica con presa industriale. Quest’anno è arrivato un piccolo furgoncino tipo Porter – della padovana Alkè – col cassone ribaltabile che si vuole utilizzare per allestire le manifestazioni comunali.

Infine a Moena è arrivato il trenino elettrico Dotto, con 80kwh di batterie al litio, per il trasporto collettivo dedicato ai turisti. A emissioni zero.

