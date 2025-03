Model 3 poco affidabile? Ecco le accuse

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Model 3 poco affidabile e afflitta da troppi problemi? Lo sostengono due report pubblicati in Danimarca e Germania, in una fase molto complicata per Tesla.

Segnalati problemi di illuminazione, freni, sterzo e sospensioni

Il mondo sembra essersi rovesciato per la marca di Elon Musk: dopo anni di vendite in crescita e immagine al top, ora le notizie negative si susseguono. Le immatricolazioni sono in picchiata (-44% nella sola Europa in febbraio), mentre c’è chi mette in discussione anche la qualità del prodotto. In Danimarca sono stati pubblicati i risultati dell’indagine di qualità 2024 svolta da un ente specializzato, FDM, sui principali modelli in commercio. Sono emersi problemi di illuminazione, freni, sterzo e sospensioni. Delle 4.668 unità testate, 1.051 sono risultate avere problemi, con un tasso di difettosità del 23% e 1.392 segnalazioni, riferite in particolare al Model Year 2020. Un dato superiore (in negativo) alla media riscontrata nelle vetture termiche esaminate, mentre in genere si ritiene che le elettriche siano molto più semplici e affidabili.

Model 3 poco affidabile? Accuse anche dal Tuv tedesco

A inasprire le critiche ci ha pensato Lone Otto della Danish Motorists’ Federation (FDM): “Non abbiamo motivo di credere che le nuove Model 3 saranno significativamente diverse dalla generazione del 2020 in termini di difetti e tassi di guasto“. Risultati molto simili sono arrivati dalla Germania, Paese in cui Tesla non è molto popolare, nonostante abbia investito in una grande fabbrica vicino a Berlino. Qui i dati arrivano dal maggiore ente tedesco in termini di analisi post-vendita (e non solo), il TÜV. Addirittura nel 2023 e 2024 la Model 3, che resta la berlina elettrica più venduta d’Europa, si è classificata all’ultimo posto nello studio sull’affidabilità del TÜV. Sarebbe interessante avere dati aggiornati sulla situazione in Italia e invitiamo i possessori di Model 3 a farci sapere se si riconoscono in queste analisi. Analisi che scontano il limite di mettere tutti i difetti sullo stesso piano con un puro computo numerico, senza differenziarne la gravità.

