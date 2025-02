Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 4/2021 Km: 147 mila

Stato Batteria: sostituita da Tesla a 105 mila km

Luogo: Mantova Prezzo: 35.000 euro

Model 3 Performance 2021 vendesi. A vendere la sua Tesla è Pietro, un lettore di Mantova. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Model 3 Performance 2021 con batteria sostituita a 105 mila km

Ecco il testo dell’annuncio inviato dal nostro lettore mantovano: “Vendo Tesla Model 3 Performance con 150 mila km, pacchetto ammortizzatori Ohnlins già installati con campanatura (valore 5 mila euro). Anno di immatricolazione: aprile 2021. La batteria è stata sostituita da Tesla a 105 mila km. Il prezzo richiesto è di 35 mila euro. Auto con carrozzeria appena lucidata“. Per contatti potete scrivere direttamente a Pietro all’indirizzo mail lasaedro@gmail.com

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, auto, moto e scooter. Al momento quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Un modello spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.