Anno: 06/2020

06/2020 km: 50.000

50.000 Check Batteria : 95%

: 95% Luogo: Roma

Roma Prezzo: 29.000 euro

Model 3 giugno 2020 vendesi. La propone Franco, un lettore romano. L’auto ha percorso 50 mila km. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Model 3 giugno 2020: è una Long Range con 50 mila km

Ecco l’annuncio che ci ha inviato Franco: “Vendo per passaggio a segmento superiore splendida Model 3 Long Range in eccellente stato, mai urtata e caricata normalmente con wallbox. Supercharger soltanto per viaggi- Gomme Pirelli Pzero nuove per auto elettrica e termiche seminuove. Optional: cerchi in lega e acceleration boost: 0-100 3,7″. Prego astenersi affaristi“. Il prezzo richiesto è di 29 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore alla mail f.iannucci@chmod.it . Oppure per altra informazioni scrivere a info@vaielettrico.it