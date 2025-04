Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 11-2023

– km: 16 mila

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Lecce

– Prezzo: 40.900 euro

Model 3 AWD 2023 con solo 16 mila km vendesi. La propone Alessandro, un lettore di Lecce. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Model 3 AWD 2023 ‘Highland’ con solo 16 mila km percorsi

Ecco l’annuncio: “Vendo Tesla Model 3 Highland AWD Dual Motor Long Range grigio stealth con 16.000 km, in condizioni perfette. Con Autopilot avanzato (valore 3.800 euro), sedili ventilati inverno/estate, volante riscaldabile, impianto audio con 15 altoparlanti e 1 subwoofer (allestimento completo sul sito Tesla). In aggiunta all’allestimento originale: tappetini in gomma e tessuto (anche per frunk e portabagagli), calze da neve, tendine parasole per il tetto in cristallo, griglia paraurti centrale, griglia aspirazione dell’aria. Organizer per vani portaoggetti. Inclusi cavo tipo 2 e cavo per ricarica domestica.

Effettuato da poco il trattamento di rivestimento ceramica su tutta la carrozzeria, inversione ruote effettuata a 12.000 km. Quotazione Quattroruote aprile 2025 di 37.500 euro (da aggiungere Autopilot a 3.800 euro e vernice a 1.500 euro). Stima permuta Tesla 38.600 euro. Auto di proprietà, non in leasing“. Prezzo richiesto: 40.900 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail alelor80@hotmail.com .