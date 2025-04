Mobilize Duo (Renault): prezzi da 9.990

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Mobilize Duo: prezzi da 9.990 euro, che si riducono a 6.583 se si rottama un vecchio ciclomotore o quadriciclo fino a Euro 3. Mobilize è un marchio Renault.

Mobilize Due: tre versioni, 161 km di autonomia

Finita l’era della Twizy, il gruppo francese punta su un nuovo quadriciclo 100% elettrico, accessibile con patente AM o B1. E ora disponibile per i test drive in tutta la Rete Renault in Italia. Con un’autonomia di 161 km, il Duo è disponibile in tre versioni, per rispondere alle diverse esigenze di clienti privati e operatori professionali.

Duo 45 Neo può essere guidato a partire dai 14 anni con patente AM e ha una velocità limitata a 45 km/h. È la versione a 9.990 euro.

può essere guidato a partire dai 14 anni con patente AM e ha una velocità limitata a 45 km/h. È la versione a 9.990 euro. Duo 80 Evo richiede la patente, può raggiungere gli 80 km/h. È dotata di kit Bluetooth e sedili premium di serie: può essere secondo veicolo di famiglia.

richiede la patente, può raggiungere gli 80 km/h. È dotata di kit Bluetooth e sedili premium di serie: può essere secondo veicolo di famiglia. Duo 80 Pro , nasce per chi lo usa per lavoro: grazie alla connettività nativa, si integra facilmente nelle soluzioni di gestione. Con possibilità di personalizzazione, come supporto per l’immagine delle aziende che operano nelle zone urbane e periurbane.

Ancora disponibili gli incentivi per le minicar

Come si diceva, il Mobilize Duo fruisce degli ecobonus statali, pari al 30% del prezzo di acquisto (fino a un massimo di 3.000 euro). O al 40% del prezzo (fino a 4.000 euro) in caso di rottamazione di un ciclomotore oppure di un quadriciclo omologati fino ad euro 3. L’espereinza di guida è molto particolare, grazie anche al cruscotto ispirato ai boombox. Il display centrale è sostituito dallo smartphone del conducente tramite Bluetooth o USB-C. E la musica è diffusa da un trasduttore che trasforma la plancia in un altoparlante.

Il Mobilize Duo si inserisce in un mercato, quello delle minicar elettriche, in cui il concorrente più diretto è il duo Citroen Ami-Fiat Topolino del gruppo Stellantis. Ma i potenziali competitor sono anche il Microlino, la Tazzari Zero, la YoYo della cinese XEV e molti altri.

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model S, e-208, 500e, e-Up ID.3,, Kia EV6, Zoe…