Milioni di disoccupati con l’elettrico: sparata di Salvini

Milioni di disoccupati con l’elettrico: il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, la spara grossa sui pericoli legati alle decisioni UE sul 2035.

Milioni di disoccupati “solo per avere un Paese green”, dice il ministro

Il leader della Lega dice di volere evitare di “avere tra qualche anno un Paese green ma con milioni di disoccupati“. Come fare, dunque? È “fondamentale che l’Europa lasci la libertà ai singoli Paesi di decidere come arrivare a questa transizione”, ha spiegato il ministro e vicepremier, intervenendo a un convegno di Federmotorizzazione nella sede della Regione Lombardia. Il tema era appunto lo stop alla vendita di veicoli non elettrici (con l’eccezione anche degli e-fuel) a partire dal 2035. “Come governo italiano stiamo combattendo per la neutralità tecnologica e il bio-carburante“, ha proseguito il ministro. Spiegando che sul fronte delle tecnologie, “tutto solo elettrico non è transizione, significa mettersi mani e piedi in mano alla Cina“. Salvini ha sottolineato che comunque entro il 2026 a livello europeo “ci sarà la possibilità di fare il tagliando a queste norme che, così come sono scritte, non aiutano niente e nessuno“.

Quando la smetterà il vice-premier di fare propaganda?

È desolante sentire un personaggio che ha le responsabilità di Salvini, numero due del nostro governo, dire cose maldestramente inesatte. In gioco non ci sono milioni di posti di lavoro, le stime più catastrofiche (peraltro già ampiamente smentite) hanno parlato di 170 mila posizioni a rischio. Senza contare quel che si potrebbe fare (e che in tutta Europa si sta facendo, in Italia no) per creare nuove opportunità di lavoro legate proprio agli investimenti sull’elettrico. Fa sorridere, infine, l’appello all’Europa a lasciare “libertà ai singoli Paesi di decidere come arrivare a questa transizione”. Come al solito ci sentiamo europei solo quando ci conviene. E vogliamo fare come ci pare anche su materie come questa di stretta (e ovvia) competenza della UE. Se davvero si voglio tutelare i posti di lavoro, bisognerebbe smetterla con la propaganda e cominciare a lavorare seriamente su questa transizione. Come sta facendo la Spagna, per esempio.

—————————–