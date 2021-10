Mi sono regalato una Model Y e ve la racconto

Mi sono regalato una Model Y. Comincia così la mail di un lettore romano, che condivide qui le sue prime impressioni sulla nuova Tesla. Pochi giorni fa era stata la volta di Franco a raccontarsi il primo impatto con una EV, una VW ID.3.

di Luigi Conti

“Seguo il mondo delle auto elettriche da parecchi anni, all’inizio con un po’ di scetticismo legato soprattutto ai tempi di ricarica e alla autonomia. Col passare del tempo, però, ho piano piano cambiato opinione, guardando soprattutto l’evoluzione della Tesla. Ed alla fine mi sono convinto“.

Mi sono regalato una Model Y: qualche timore, subito fugato

“Ho acquistato una Model Y consegnatami a fine settembre. E debbo dire che, nonostante i miei timori (vengo da un Suv turbo-diesel da 110 cv) di non riuscire a gestire la potenza della Tesla, dopo pochi km mi sono tranquillizzato. Certo, quando capita di accelerare per togliermi d’impaccio nel traffico di Roma, ancora mi ‘spavento’, ma alla fine lo trovo anche divertente. L’auto è ben fatta, assemblata a dovere. La pulizia degli interni, che all’inizio potrebbe spiazzare un po’, è invece un plus di queste auto. Niente pulsanti, levette e manopole in giro da imparare a memoria. Una volta configurata tramite il touch screen sulle tue esigenze, non hai quasi più distrazioni alla guida. Comandi tutto a voce: climatizzazione, luci, tergicristalli, musica… E non sbagli un colpo. Nel portabagagli lo spazio è anche troppo e abbattendo i sedili posteriori diventa una sorta di pick-up“.

Ho fatto 1.500 km spendendo circa 90 euro

“La guidabilità è incredibile. Si avvicina molto più a quella di una berlina che di un SUV. Purtroppo non posso ancora ricaricare a casa, pur avendone la possibilità. Ma, fortunatamente, ci sono 8 colonnine Supercharger V3 ad una decina di Km da casa e quindi risolvo così. Anche se mi aspettavo un prezzo più basso dell’energia che è di 0,43 €/Kwh. Nonostante ciò, ho percorso 1.500 km consumando 194 KW/h (133 w/h) spendendo circa 90 euro. Difetti? Si, certo. Ad esempio il raggio di sterzata un po’ ampio, la visibilità dal lunotto posteriore ridotta (ma tanto ci sono le retrocamere in caso di necessità). E la non possibilità, invece, di utilizzare le camere anteriori in manovra come nel precedente Suv Nissan. Per le strade dissestate di Roma le sospensioni sono un po’ rigide. Il giudizio globale comunque è che la Model Y è un’auto fantastica e non tornerei ad un motore termico per nessun motivo“.

Guarda anche la nostra video-prova della Tesla Model Y

