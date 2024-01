Mi piace la VW ID.3, ma in Sicilia riesco a ricaricarla?

“V i scrivo dalla Sicilia, precisamente da Marsala, vi seguo sul vostro canale YouTube. Sono un agente di commercio e giro tutta la Sicilia, ho già esperienza di auto elettrica: quattro anni fa ho preso una Volkswagen e-Up, come ben sapete elettrica. L’anno scorso a Maggio dovevo cambiarla, dato che l’avevo presa con la maxi rata. Però l’e-Up era uscita fuori produzione e il concessionario di Mazara del Vallo mi ha consigliato, in attesa dell’uscita della ID.2, di prendere una Twingo sempre elettrica. Utilizziamo l’auto sia io che mia moglie solamente in città e ricarico in garage, quindi problemi zero. Io invece per il lavoro utilizzo una Audi Q2 a gasolio, molto soddisfatto. Il concessionario, per lo scorso fine settimana, mi ha dato un una Volkswagen ID.3 perché la provassi: che cosa dire…fantastica e ci sto facendo un pensierino a prenderla “ . i scrivo dalla Sicilia, precisamentevi seguoSono un agente di commercio e giro tutta la Sicilia, ho già esperienza di auto elettrica: quattro anni fa ho preso una, come ben sapete elettrica. L’anno scorso a Maggio dovevo cambiarla, dato che l’avevo presa con la maxi rata. Però l’e-Up era uscita fuori produzione e il concessionario di Mazara del Vallo mi ha consigliato, in attesa dell’uscita della ID.2, di prendereUtilizziamo l’auto sia io che mia moglie solamente in città e ricarico in garage, quindi problemi zero. Io invece per il lavoro utilizzo unamolto soddisfatto. Il concessionario, per lo scorso fine settimana, mi ha dato un unaperché la provassi: che cosa dire…fantastica e ci sto facendo un pensierino a prenderla

Ma qui nell’isola troverò le colonnine giuste per rifornimenti rapidi?