MG4 made in Tailandia per aggirare i dazi Ue? Il più importante produttore di auto elettriche cinesi sta cercando il modo di dribblare la sovrattassa europea.

MG4 made in Tailandia? I colossi cinesi si stanno organizzando…

La partita a scacchi tra Bruxelles e Pechino registra ogni giorno una nuova mossa. La prima a muovere è stata la UE, imponendo dazi di diversi entità sulla elettriche cinesi a partire dal 5 luglio. La Cina ha risposto in vari modi, annunciando a sua volta sovrattasse sulle auto europee di grossa cilindrata e andando a colpire soprattutto il made in Germany. E ora si organizzano le singole marche, decentrando in altri Paesi asiatici la produzione dei modelli elettrici. MG è uno dei brand più colpiti dalla scure di Bruxelles: al dazio del 10% che già era in vigore, deve aggiungere ora un altro 36%, per un totale del 46%. Roba da mettere fuori mercato anche un modello molto popolare come la MG4. Ma i manager cinesi sembrano avere trovato una scappatoia: produrre in Tailandia le auto destinate all’Europa. In particolare proprio la MG4, che già da un anno esce anche dalle linee di montaggio dello stabilimento tailandese di Chonburi.

Previste tasse del 10-20% (sulle MG made in Cina il 46%)

La notizia è stata rivelata dal sito tailandese The Nation. Ma anche questa soluzione non sarà una passeggiata per la marca del gruppo SAIC. Producendo in Tailandia, MG dovrebbe garantire che il 40% dei componenti utilizzati provenga da questo Paese. In caso contrario, la UE non classificherebbe il veicolo come tailandese. Inoltre, la Tailandia non ha mai esportato auto in Europa e non esiste alcun accordo commerciale con Bruxelles. E occorrerebbe quindi stabilire le condizioni per l’ingresso dei veicoli nel Vecchio Continente. “Si stima che la Tailandia dovrà affrontare dazi di importazione del 10-20% se inizierà ad esportare veicoli elettrici in Europa”, spiega Suroj Sangsnit, il top manager di MG che si occupa del dossier. Al momento i prezzi delle elettriche cinesi da noi risultano ancora fermi, dato che nelle concessionarie ci sono modelli sdoganati prima del 5 luglio. Ma dall’autunno si comincerà a vedere l’impatto.