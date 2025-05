Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 04/2023

– km: 30 mila

– Stato Batteria: 100%

– Località: Torrebelvicino (Vc)

– Prezzo: 20.000 euro

MG4 del 2023 con 30 mila km vendesi. La propone Filippo, un lettore vicentino. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it .

MG4 del 2023 con solo 30 mila km a 20 mila euro

Ecco le info che ci ha inviato il venditore: “Auto di proprietà privata in condizioni eccellenti, immatricolata nell’aprile 2023. Controllo batteria eseguito a 30.000 km: efficienza al 100%. Esente bollo ancora per 3 anni fino al 2028 (residenza in Veneto). Tagliando fatto il 05/2025 – Tagliandi certificati. Veicolo non fumatori. Colore esterno: Blu/Azzurro. Interni di colore nero in tessuto. Revisione valida fino a: 04/2027 Dotazioni principali: Climatizzatore automatico. Chiusura centralizzata senza chiave. Alzacristalli elettrici. Bracciolo centrale. Specchietti laterali regolabili elettricamente. Vetri posteriori. oscuratiSedile passeggero ribaltabile. Sedile posteriore sdoppiato. Hill Holder. Sensori di parcheggio posteriori. Sensore crepuscolare (accensione automatica luci). Head-up display. Volante multifunzione. Luce d’ambiente”. Extra: Cerchi in acciaio. Spoiler posteriore. Freno di stazionamento elettrico“. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro. Per contatti: tel.329.1399130 (prima mandare un WA) o via mail a filippo.casarotto@live.i

