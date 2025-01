Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 03/2022

Km: 55.000

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Sicilia

Prezzo: 22.000 euro

MG ZS EV del 2022, con 55mila km vendesi. La propone un lettore dalla Sicilia.

Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

MG ZS EV del 2022, con 55mila km in vendita in Sicilia

Ecco il testo dell’annuncio inviato dal lettore:

“Vendo bellissima MG ZS EV, 72 kW, Luxury full optional.

Caricatore da 11 kW. Comandi audio al volante. Sistema audio con radio AM/FM, radio digitale, touch screen e schermo a colori.

Connessione dispositivi esterni per intrattenimento include porta USB anteriore. 6 altoparlanti sound surround. Cruise control adattivo funzione stop/go. Limitatore di velocità. Pulsante accensione veicolo. Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato. Sistema di controllo distanza di parcheggio anteriore con telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con sensore & telecamera, sistema di controllo distanza di parcheggio laterale con telecamera. Connessione bluetooth. Smart card/chiave include apertura senza chiavi e accensione senza chiave. Rete WiFi e scheda Sim incorporata. Telecamera parcheggio a 360 gradi 3D enhance view. Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, Internet, a colori, info traffico e include pianificazione viaggio intelligente EV. Riconoscimento segnaletica stradale. Tetto panoramico apribile. Apple CarPlay e Android Auto.

Per la lista completa consiglio il sito MG”

Il prezzo richiesto è di 22.000 euro. Per contatti potete rivolgervi direttamente al venditore all’indirizzo mail:

damianotomasello@hotmail.com

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, auto, moto e scooter. Al momento quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Un modello spesso più recente e con maggiore autonomia. E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.