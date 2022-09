Metano alle stelle, calano benzina e gasolio

Metano alle stelle, mentre calano i prezzi di benzina e gasolio sulla rete italiana. Non accenna a finire l’estate bestiale di chi guida auto a gas.

Metano alle stelle, dopo i nuovi record di agosto: 2,770 euro/kg, una follia

Già in agosto, secondo Assogametano, il prezzo medio nazionale del metano è risultato di circa 2,770 euro/kg, un costo impensabile solo qualche mese fa. Con le solite, quasi inspiegabili differenze da regione e regione. I prezzi medi più alti, sono stati rilevati in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia (da 3,369 a 2,945 €/kg). I più bassi si sono riscontrati invece in Molise, Abruzzo, Liguria, Lazio, Umbria e Puglia (da 2,039 a 2,510€/kg). Ma il trend al rialzo, comunque, sta proseguendo anche in questi giorni di settembre, secondo una nota diffusa da Il Sole 24 Ore Radiocor. Con questi prezzi folli, non stupisce che le vendite di auto a metano siano in caduta libera. Nei primi 8 mesi del 2022 se ne sono vendute solo 8.676, contro le 24.289 del del 2021, nonostante il taglio dell’Iva. Un crollo destinato ad aggravarsi, visto che molte Case auto si stanno defilando da questo mercato.

Benzina e gasolio in calo, l’elettrico…

C’è invece una nuova tregua per quel che riguarda i prezzi di benzina e gasolio. Ecco il dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise, aggiornati alle 8 del 4 settembre. Il prezzo medio nazionale praticato sulla benzina in modalità self si è portato a 1,757 euro/litro (1,773 il dato precedente). Con i diversi marchi compresi tra 1,739 e 1,766 euro/litro, mentre i distributori no logo sono in media a 1,751. Il prezzo medio praticato del gasolio self era a 1,849 euro/litro (1,858 il valore di venerdì), con le compagnie tra 1,834 e 1,857 euro/litro e le no logo a 1,849. Che cosa succederà invece alla colonnina, sul fronte delle auto elettriche? L’attesa degli operatori è per quel che deciderà di fare Enel X Way, che in Italia è largamente leader di mercato.